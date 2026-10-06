俄研究員打破試管急病亡 3醫院封鎖近200人隔離

伊爾庫茨克抗鼠疫研究所。美聯社

AI摘要 文章摘要整理： 俄羅斯西伯利亞一名抗鼠疫研究所女研究員疑在實驗室接觸鼠疫桿菌後病逝，事件引發近200人隔離與醫院封鎖；但俄國官方否認外洩，稱她僅患病因不明肺炎。

俄羅斯 西伯利亞爆發鼠疫疑雲，28歲抗鼠疫研究所女研究員希皮洛娃（Daria Shipilova）據報在實驗室不慎打破裝有鼠疫桿菌、也就是「黑死病」病原體的試管後染病，短短數天內因嚴重肺炎死亡。目前已有近200名接觸者遭隔離或接受醫療監測，另有3間醫院實施封鎖。不過，俄羅斯官方否認發生病原體外洩事故，僅稱希皮洛娃罹患「病因不明肺炎」，尚未證實她感染鼠疫。

紐約郵報引述俄羅斯獨立媒體「貝加爾湖人」（People of Baikal）報導，希皮洛娃任職於伊爾庫茨克抗鼠疫研究所（Irkutsk Anti-Plague Research Institute），擔任實驗室技術員。據信她在工作期間不慎打破一支裝有鼠疫病原體的試管，隨後出現嚴重肺炎症狀；報導懷疑她感染的是肺鼠疫。

希皮洛娃9月29日被送往伊爾庫茨克附近舍列霍夫（Shelekhov）一間醫院，病情惡化後使用呼吸器維生，但仍在兩天後死亡。截至3日，共有189名可能曾與她接觸的人遭到隔離，其中包括抗鼠疫研究所其他工作人員；另有報導稱3間醫院已實施封鎖。

鼠疫是由鼠疫桿菌（Yersinia pestis）引起的傳染病，同一種細菌感染人體後，可依感染部位形成不同類型的鼠疫，其中肺部受到感染就是「肺鼠疫」。鼠疫桿菌也正是14世紀造成黑死病（Black Death）大流行的病原體，當年疫情估計在全球奪走7500萬至2億條人命，歐洲約30%至60%人口死亡。

肺鼠疫較少見但病情嚴重，並可能經由患者的呼吸道飛沫在人與人之間傳播。患者通常在暴露後1至3天出現症狀，病情可能迅速惡化，但若及早發現，可使用抗生素治療。

美聯社報導，俄國官方至今未證實希皮洛娃感染鼠疫。俄國聯邦消費者權益保護暨公益監督局（Rospotrebnadzor）表示，她被診斷為「病因不明肺炎」，廣泛檢驗並未發現與其工作相關的微生物，研究所內也未發現涉及致病性微生物的事故。

伊爾庫茨克州長科布澤夫（Igor Kobzev）僅稱這是疑似「特別危險感染」，所有接觸者均接受醫療監測，其中2人驗出會引起普通感冒的病毒、2人確診COVID-19，其餘檢驗皆為陰性。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）則呼籲外界以官方資訊為準，不要相信「謠言或揣測」。

事件也引起美國政府關注。美國總統川普5日表示正密切關注情況，美方願意提供協助，並形容這是「很棘手的疾病」，稱微生物如今「變得更強、更聰明，就像一支軍隊」。美國國務卿魯比歐則表示，目前情況值得關注但無須恐慌，美方將持續監測事態發展。