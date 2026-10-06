行凶副機師曾在紐西蘭受飛行訓 班古里昂機場傳為目標

杜拜王儲哈姆丹(Hamdan bin Mohammed Al Maktoum，左)3日前往醫院探視受傷的印度籍機長馬查爾(Smit Machchhar)。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 紐西蘭證實涉案副機師曾在當地受訓，外媒則指他疑將以色列班古里昂機場列為攻擊目標，事件仍在多國調查中。

紐西蘭 警方今天指出，上周刺傷機長、疑似企圖使班機墜毀的杜拜 航空" rel="262832">杜拜航空 副機師曾於7年前在紐西蘭完成部分飛行訓練。另據報導，他以特拉維夫東南郊班古里昂機場為攻擊目標。

路透報導，警方表示，這名男子於2018年11月至2019年5月間持有為期6個月學生簽證停留紐西蘭。

紐西蘭警察助理總監強生（Michael Johnson）在致路透電子郵件聲明中表示：「移民紀錄顯示，他於2018年11月30日抵達紐西蘭，2019年5月23日離境。警方可以證實該名副機師當時在紐西蘭，為一家現在已經不在紐西蘭營運的英國公司完成部分飛行訓練。」

警方正在調閱紀錄，並且針對他停留紐西蘭期間的情況展開調查。

根據阿拉伯聯合大公國檢察總長，杜拜航空（flydubai）FZ1073航班9月30日從杜拜（Dubai）飛特拉維夫（Tel Aviv）途中，該副機師持應急斧攻擊機長，將這起事件定調為「恐怖攻擊」。

兩名消息人士表示，該副機師為阿曼籍的哈瑪米（Hamam al-Hammami）。以色列官員尚未公布其姓名，但是證實他來自阿曼。阿聯官方及杜拜航空尚未公開副機師身分。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，據以色列官員及知情的以色列消息人士表示，該副機師很可能以班古里昂機場（Ben Gurion Airport）為攻擊目標。

這兩位消息人士指出，以色列持續從阿聯接收最新調查進度。目前調查仍在初期階段，嫌犯意圖仍有待釐清。

以色列第12頻道新聞（Channel 12 News）率先報導，班古里昂機場可能是這次劫機事件的目標。

如果以色列境內機場是哈瑪米的目標，則他在沙烏地阿拉伯領空攻擊印度籍機長馬查爾（Smit Machchhar）的原因仍有待釐清。以色列於9月30日偵測到一架正要飛往以色列的民航機發出疑似劫機訊號後，立即出動戰鬥機戒備。

以色列稅務局（Israel Tax Authority）證實，所有乘客和機組人員名單在航班起飛前均已送交以色列當局，不過有關機組員審查的問題則需詢問交通部。以色列主管國內情報的國家安全局（Shin Bet）也表示，交通部「負責所有涉及外國航空公司的安全事宜」。

交通部指出，所有機組人員均須持有旅遊簽證才能入境，而且阿曼護照持有人本應在登機報到時受到特別留意。不過交通部坦言，「現有程序沒有針對來自機師的潛在威脅作出規範」。

消息人士指出，哈瑪米過去在阿曼航空（Oman Air）受訓為機師時，曾因極端主義觀點引發疑慮而被調離原職，轉做內勤。

杜拜航空以調查進行中為由不予置評。CNN也已聯繫阿曼航空、阿拉伯聯合大公國外交部和杜拜政府媒體辦公室，尋求置評。