我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

期中選舉要投票給誰？選民用ChatGPT做功課

越來越多美國人利用投資獲利消費 年長者尤其明顯

行凶副機師曾在紐西蘭受飛行訓 班古里昂機場傳為目標

中央社威靈頓6日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
杜拜王儲哈姆丹(Hamdan bin Mohammed Al Maktoum，左...
杜拜王儲哈姆丹(Hamdan bin Mohammed Al Maktoum，左)3日前往醫院探視受傷的印度籍機長馬查爾(Smit Machchhar)。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

紐西蘭證實涉案副機師曾在當地受訓，外媒則指他疑將以色列班古里昂機場列為攻擊目標，事件仍在多國調查中。

紐西蘭警方今天指出，上周刺傷機長、疑似企圖使班機墜毀的杜拜航空" rel="262832">杜拜航空副機師曾於7年前在紐西蘭完成部分飛行訓練。另據報導，他以特拉維夫東南郊班古里昂機場為攻擊目標。

路透報導，警方表示，這名男子於2018年11月至2019年5月間持有為期6個月學生簽證停留紐西蘭。

紐西蘭警察助理總監強生（Michael Johnson）在致路透電子郵件聲明中表示：「移民紀錄顯示，他於2018年11月30日抵達紐西蘭，2019年5月23日離境。警方可以證實該名副機師當時在紐西蘭，為一家現在已經不在紐西蘭營運的英國公司完成部分飛行訓練。」

警方正在調閱紀錄，並且針對他停留紐西蘭期間的情況展開調查。

根據阿拉伯聯合大公國檢察總長，杜拜航空（flydubai）FZ1073航班9月30日從杜拜（Dubai）飛特拉維夫（Tel Aviv）途中，該副機師持應急斧攻擊機長，將這起事件定調為「恐怖攻擊」。

兩名消息人士表示，該副機師為阿曼籍的哈瑪米（Hamam al-Hammami）。以色列官員尚未公布其姓名，但是證實他來自阿曼。阿聯官方及杜拜航空尚未公開副機師身分。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，據以色列官員及知情的以色列消息人士表示，該副機師很可能以班古里昂機場（Ben Gurion Airport）為攻擊目標。

這兩位消息人士指出，以色列持續從阿聯接收最新調查進度。目前調查仍在初期階段，嫌犯意圖仍有待釐清。

以色列第12頻道新聞（Channel 12 News）率先報導，班古里昂機場可能是這次劫機事件的目標。

如果以色列境內機場是哈瑪米的目標，則他在沙烏地阿拉伯領空攻擊印度籍機長馬查爾（Smit Machchhar）的原因仍有待釐清。以色列於9月30日偵測到一架正要飛往以色列的民航機發出疑似劫機訊號後，立即出動戰鬥機戒備。

以色列稅務局（Israel Tax Authority）證實，所有乘客和機組人員名單在航班起飛前均已送交以色列當局，不過有關機組員審查的問題則需詢問交通部。以色列主管國內情報的國家安全局（Shin Bet）也表示，交通部「負責所有涉及外國航空公司的安全事宜」。

交通部指出，所有機組人員均須持有旅遊簽證才能入境，而且阿曼護照持有人本應在登機報到時受到特別留意。不過交通部坦言，「現有程序沒有針對來自機師的潛在威脅作出規範」。

消息人士指出，哈瑪米過去在阿曼航空（Oman Air）受訓為機師時，曾因極端主義觀點引發疑慮而被調離原職，轉做內勤。

杜拜航空以調查進行中為由不予置評。CNN也已聯繫阿曼航空、阿拉伯聯合大公國外交部和杜拜政府媒體辦公室，尋求置評。

精華 FAQ

  • 紐西蘭警方指出，他在2018年11月30日抵達，並於2019年5月23日離境，期間持有6個月學生簽證，且曾為一家已不在紐西蘭營運的英國公司完成部分飛行訓練。

  • 阿聯檢察總長表示，他在flydubai FZ1073航班從杜拜飛往特拉維夫途中，持應急斧攻擊機長，事件被定調為恐怖攻擊，並被懷疑企圖讓班機墜毀。

  • CNN引述以色列官員與知情消息人士稱，班古里昂機場很可能是他的攻擊目標，但調查仍處初期，嫌犯真正意圖尚未完全釐清，相關單位仍在持續比對資料。

紐西蘭 杜拜航空 杜拜

上一則

諾貝爾物理獎得主哈爾岑 曾巧妙命名「天壇陣列」

下一則

俄研究員打破試管急病亡 3醫院封鎖近200人隔離

延伸閱讀

杜拜航空行凶副機師曾在澳洲留學 跨機構反恐小組調查

杜拜航空行凶副機師曾在澳洲留學 跨機構反恐小組調查
杜拜航空劫機案爆漏洞 副機師早有預謀 卻因有1身分能一路過關

杜拜航空劫機案爆漏洞 副機師早有預謀 卻因有1身分能一路過關
杜拜航空喋血事件 副機師曾因激進思想遭阿曼禁飛

杜拜航空喋血事件 副機師曾因激進思想遭阿曼禁飛
杜拜劫機為孤狼犯案？以總理：比起劫機更像自殺未遂

杜拜劫機為孤狼犯案？以總理：比起劫機更像自殺未遂

熱門新聞

倫敦Waterstones書店展示黛安娜王妃弟弟史賓塞的新書「天鵝之歌」。（路透）

黛妃知道查理不愛她仍結婚？親弟曝：她是真的動心了

2026-09-29 18:35
乘客是哈尤恩(圖中)表示因為看過「空中浩劫」，所以知道怎麼讓飛機恢復穩定。(路透)

杜拜航空乘客運用「空中浩劫」知識救全機 製作人回應了

2026-10-01 22:03
英國倫敦一間Waterstones書店展示新書「天鵝之歌：黛安娜，我的姊姊」。(歐洲新聞圖片社)

嫁入王室壓力大 如果黛安娜沒有變成黛妃？親弟：她會很幸福

2026-09-30 21:28
杜拜航空9月30日發生副機師刺傷機長事件，出手制止副機師的以色列乘客哈永（Yaniv Hayoun）同日抵達本古里安國際機場時，襯衫上仍可見血跡。(美聯社)

杜拜航空機師滿身血 乘客闖駕駛艙救回飛機：我有看「空中浩劫」

2026-09-30 20:05
英國凱特王妃(左起)、美國演員湯姆克魯斯、威廉王子日前出席電影「挖掘者」全球首映。(歐新社)

黛妃曾帶威廉探班「不可能的任務」湯姆克魯斯：她真的很可愛

2026-09-30 23:15
英國哈利王子（右）與妻子梅根（左）。（路透）

哈利、梅根返英定居 加州豪宅「不租不賣」1年支出60萬元

2026-09-30 00:10

超人氣

更多 >
孫穎莎重返乒乓球女單世界第1 男單前3不見中國選手

孫穎莎重返乒乓球女單世界第1 男單前3不見中國選手
美政府要撤回40人公民身分 1華男剛從軍拿到身分

美政府要撤回40人公民身分 1華男剛從軍拿到身分
前白宮發言人李維特換新舞台 下月轉戰福斯新聞

前白宮發言人李維特換新舞台 下月轉戰福斯新聞
「尚氣」劉思慕結婚了 在法國低調娶回台裔女友

「尚氣」劉思慕結婚了 在法國低調娶回台裔女友
被控中共間諜的華裔女房仲 曾生活愜意小資 南加大畢業

被控中共間諜的華裔女房仲 曾生活愜意小資 南加大畢業