諾貝爾物理獎得主哈爾岑 曾巧妙命名「天壇陣列」

美國粒子物理學家哈爾岑（Francis Halzen）獲得2026年諾貝爾物理學獎。路透

AI摘要 文章摘要整理： 哈爾岑因建設冰立方並首次發現來自宇宙的高能微中子獲諾貝爾物理獎，台灣學者並回憶他曾巧妙命名天壇陣列。

美國粒子物理學家哈爾岑（Francis Halzen）獲得2026年諾貝爾 物理學獎。台大 講座教授陳丕燊回憶，哈爾岑曾命名「天壇陣列」，巧妙結合古希臘星座名稱及提出相關理論的前蘇聯科學家。

比利時裔美國學者哈爾岑以在南極建設冰立方（IceCube）微中子天文台，及首次發現來自宇宙的高能微中子，獲得2026年諾貝爾物理學獎。台灣科技媒體中心（SMC）今天傍晚舉辦線上記者會，邀請多名學者分析哈爾岑的貢獻，並提及他與台灣的淵源。

台灣大學物理學系梁次震宇宙學特聘講座教授陳丕燊指出，微中子（neutrino）最初是科學家為了解釋太陽發光、原子核衰變提出的假說，在1950年代被證實真的存在，後來相關研究多次得到諾貝爾獎。

陳丕燊表示，哈爾岑的貢獻在於首次證明微中子不只存在於太陽系，也可從其他星系傳到地球。不像其他宇宙射線能走的距離有限，微中子質量極小、不帶電荷，因此可以走得很遠，且具有直線路徑的特性，可從軌跡反推出處。

媒體問及微中子的應用面。陳丕燊表示，量子力學提出的100年後，人類才在研究量子電腦。微中子還在人類解謎和求知的階段，「天曉得100年後微中子能跑出怎樣應用呢。」

今天記者會上，多名學者都指出哈爾岑是一名溫文儒雅且很有學問的人。陳丕燊提到，當年他為了微中子宇宙探測計畫，跟合作教授一起到美國威斯康辛大學麥迪遜分校找哈爾岑談合作，希望能把想法放入冰立方（IceCube）之中。

當時哈爾岑建議將計畫命名為Askaryan Radio Array（ARA，中文翻譯為天壇陣列），一來是紀念前蘇聯科學家Gurgen Askaryan（阿斯卡揚效應提出者），二來是簡寫ARA正好也是古希臘星座天壇座的名稱。哈爾岑巧妙地結合兩者，賦予ARA深刻的意涵。

中研院物理所特聘研究員王子敬表示，藉由研究微中子，科學家得以了解宇宙的遊戲規則。他形容，宇宙中的各種粒子就像是舞台演員，必須先了解劇情、舞台規矩、角色間的互動關係，才能真正演好一齣戲。

王子敬表示，在冰立方（IceCube）前，科學家曾嘗試在夏威夷的海上建設探測器，卻不成功。而南極因為冰層厚實，挖深井放置儀器，可有效隔絕掉雜訊，因而獲得成功。

任職於中央研究院物理所的安納托里（Anatoli Fedynitch）曾實際參與冰立方的建置工作。他形容哈爾岑對任何人都很和善，擅長把厲害的人們匯集在一起做研究，且很懂得啟發團隊，獲得諾貝爾獎是實至名歸。