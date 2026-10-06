俄羅斯傳鼠疫疑慮 WHO：當地公衛風險屬低等級

在傳出俄羅斯有實驗室技術員死於鼠疫的消息後，世界衛生組織6日表示，評估俄羅斯的公共衛生風險屬於低等級。路透

AI摘要 文章摘要整理： 俄羅斯伊爾庫次克州傳出疑似肺鼠疫死亡事件後，WHO評估當地與俄羅斯整體風險偏低，並指接觸者監測結果未見危險病原體。

在傳出俄羅斯 有實驗室技術員死於鼠疫的消息後，世界衛生組織 今天表示，評估俄羅斯的公共衛生風險屬於低等級。

俄羅斯媒體上周報導，任職於西伯利亞伊爾庫次克州（Irkutsk）防疫研究所的28歲女子希比洛瓦（Darya Shipilova）感染肺鼠疫後死亡，引發外界憂心。

法新社報導，世界衛生組織（WHO ）發言人林德梅耶（Christian Lindmeier）表示：「根據現有資訊，WHO的初步風險評估認為，在伊爾庫次克州的風險屬於中到低等級，俄羅斯聯邦整體而言為低風險，WHO歐洲區則為極低風險。」

他在日內瓦的記者會中說：「一名任職伊爾庫次克州一間實驗室的女性不幸身亡，當局正在調查是否因肺鼠疫所致。」

鼠疫在西伯利亞這個地區的野生動物中屬於自然的風土病。

他說：「她的疾病最初表現為典型的急性呼吸道病毒感染症狀。」

林德梅耶指出，俄羅斯當局已經掌握並且持續監測曾與她接觸過的人，「根據檢驗結果，這些接觸者都未發現任何危險傳染病的病原體」。

他強調，「WHO正密切關注這起事件，總部也會協助提供各國最新資訊」，並且表示如果俄羅斯方面有需要，WHO隨時準備予以支援。

與此同時，俄羅斯當局今天則否認因這起事件採取任何特別限制措施。美國方面則表示密切關注事件發展。

俄羅斯聯邦消費者權益保護暨福利監督署（Rospotrebnadzor）今天堅稱，網路上流傳有關伊爾庫茨克州已經加強衛生防疫措施和限制的文件純屬偽造。

該機構在Telegram上指出：「目前並未做出這類決策…伊爾庫茨克州衛生防疫情勢依然穩定。」

美國總統川普昨天表示，正在密切注意這起事件。

他在白宮告訴媒體：「我們正在嚴密關注這件事…會盡我們所能提供協助。」