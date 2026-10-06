南極冰層捕捉宇宙訊號 哈爾岑獲諾貝爾物理學獎

2026年諾貝爾物理學獎6日頒給比利時出生的美國籍粒子物理學家哈爾岑。路透

AI摘要 文章摘要整理： 2026年諾貝爾物理學獎頒給哈爾岑，表彰他對冰立方微中子天文台的關鍵貢獻，以及揭示來自遙遠宇宙的高能微中子來源。

2026年諾貝爾 物理學獎今天頒給比利時出生的美國籍粒子物理學家哈爾岑，以表彰他「對冰立方微中子天文台的關鍵貢獻，以及發現天文物理起源的高能微中子」。

哈爾岑（Francis Halzen）在比利時出生，具有美國國籍，現年82歲，任職於美國威斯康辛大學麥迪遜分校（University of Wisconsin-Madison）。

根據諾貝爾獎官網，哈爾岑發現南極冰層可以用來追蹤稱為微中子（neutrino）的粒子。他的遠見及科學領導力是冰立方微中子天文台（IceCube Neutrino Observatory）建立的基礎。

這座天文台利用裝設光感測器的1立方公里冰層進行觀測，研究人員透過這座天文台，得以捕捉來自遙遠宇宙中極高能量過程的微中子。

微中子無所不在，但不會顯露蹤跡。它們能穿過整個地球，也能穿越人體，人們卻毫無察覺。在極少數情況下，微中子會與原子核發生交互作用，讓研究人員得以透過適當設備偵測到它們。

科學家早已知道，宇宙中存在天然的粒子加速器，射出的粒子能量最高可達地球實驗室所能達到能量的100萬倍。這些粒子來源仍有許多謎團，包括它們究竟是什麼、位於何處，以及內部主要發生哪些過程。

極高能量的微中子與其他種類的粒子在相同環境中產生。然而，微中子不同於其他粒子，抵達地球時不會改變方向，也不會損失能量。這意味它們能提供其他方法無法取得的資訊。

哈爾岑1988年首次提出在南極捕捉微中子的構想。當微中子與原子核碰撞時，會產生一道閃光，能由清澈冰川冰層中的感測器追蹤。

南極冰層具有許多優勢，因為不受各種干擾影響，而且當地地質穩定，沒有地震。哈爾岑及其構想很快獲得其他研究人員的支持，僅僅幾年後，研究人員便開始對冰層中的感測器進行初步測試。

能量極高的宇宙微中子非常罕見，因此需要極其龐大的冰層體積，才能觀測到足夠數量的碰撞事件。

冰立方微中子天文台涵蓋1立方公里冰層，於2011年完工。研究人員很快發現第一批高能微中子，幾年後更發表研究成果，指出這些微中子必定來自太陽系以外的遙遠區域。尋找宇宙微中子起源的工作就此正式展開。

冰立方微中子天文台持續收集的微中子交互作用事件，將讓研究人員進一步了解高能微中子形成的劇烈環境，甚至可能揭示過去未知的宇宙現象。

諾貝爾物理學獎委員會主席皮爾斯（Mark Pearce）表示：「哈爾岑帶領由國際研究人員與工程師組成的團隊，為我們提供卓越的儀器。他的堅持與科學遠見，為新型態的天文學鋪路。」

今年首個諾貝爾獎項醫學獎5日在瑞典公布，接著於6日頒發物理獎，7日揭曉化學獎，8日公布文學獎。

備受矚目的和平獎是唯一在挪威奧斯陸（Oslo）頒發的獎項，將於9日揭曉；經濟學獎將於12日公布。

諾貝爾獎基金會（The Nobel Foundation）上月宣布，每一獎項的獎金將從去年的1100萬瑞典克朗提高至1200萬瑞典克朗（約119.9萬美元）。若有數名得獎者共享獎項，他們將分享獎金。