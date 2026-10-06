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南極冰層捕捉宇宙訊號 哈爾岑獲諾貝爾物理學獎

中央社斯德哥爾摩6日綜合外電報導
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2026年諾貝爾物理學獎6日頒給比利時出生的美國籍粒子物理學家哈爾岑。路透
2026年諾貝爾物理學獎6日頒給比利時出生的美國籍粒子物理學家哈爾岑。路透

AI摘要

文章摘要整理：

2026年諾貝爾物理學獎頒給哈爾岑，表彰他對冰立方微中子天文台的關鍵貢獻，以及揭示來自遙遠宇宙的高能微中子來源。

2026年諾貝爾物理學獎今天頒給比利時出生的美國籍粒子物理學家哈爾岑，以表彰他「對冰立方微中子天文台的關鍵貢獻，以及發現天文物理起源的高能微中子」。

哈爾岑（Francis Halzen）在比利時出生，具有美國國籍，現年82歲，任職於美國威斯康辛大學麥迪遜分校（University of Wisconsin-Madison）。

根據諾貝爾獎官網，哈爾岑發現南極冰層可以用來追蹤稱為微中子（neutrino）的粒子。他的遠見及科學領導力是冰立方微中子天文台（IceCube Neutrino Observatory）建立的基礎。

這座天文台利用裝設光感測器的1立方公里冰層進行觀測，研究人員透過這座天文台，得以捕捉來自遙遠宇宙中極高能量過程的微中子。

微中子無所不在，但不會顯露蹤跡。它們能穿過整個地球，也能穿越人體，人們卻毫無察覺。在極少數情況下，微中子會與原子核發生交互作用，讓研究人員得以透過適當設備偵測到它們。

科學家早已知道，宇宙中存在天然的粒子加速器，射出的粒子能量最高可達地球實驗室所能達到能量的100萬倍。這些粒子來源仍有許多謎團，包括它們究竟是什麼、位於何處，以及內部主要發生哪些過程。

極高能量的微中子與其他種類的粒子在相同環境中產生。然而，微中子不同於其他粒子，抵達地球時不會改變方向，也不會損失能量。這意味它們能提供其他方法無法取得的資訊。

哈爾岑1988年首次提出在南極捕捉微中子的構想。當微中子與原子核碰撞時，會產生一道閃光，能由清澈冰川冰層中的感測器追蹤。

南極冰層具有許多優勢，因為不受各種干擾影響，而且當地地質穩定，沒有地震。哈爾岑及其構想很快獲得其他研究人員的支持，僅僅幾年後，研究人員便開始對冰層中的感測器進行初步測試。

能量極高的宇宙微中子非常罕見，因此需要極其龐大的冰層體積，才能觀測到足夠數量的碰撞事件。

冰立方微中子天文台涵蓋1立方公里冰層，於2011年完工。研究人員很快發現第一批高能微中子，幾年後更發表研究成果，指出這些微中子必定來自太陽系以外的遙遠區域。尋找宇宙微中子起源的工作就此正式展開。

冰立方微中子天文台持續收集的微中子交互作用事件，將讓研究人員進一步了解高能微中子形成的劇烈環境，甚至可能揭示過去未知的宇宙現象。

諾貝爾物理學獎委員會主席皮爾斯（Mark Pearce）表示：「哈爾岑帶領由國際研究人員與工程師組成的團隊，為我們提供卓越的儀器。他的堅持與科學遠見，為新型態的天文學鋪路。」

今年首個諾貝爾獎項醫學獎5日在瑞典公布，接著於6日頒發物理獎，7日揭曉化學獎，8日公布文學獎。

備受矚目的和平獎是唯一在挪威奧斯陸（Oslo）頒發的獎項，將於9日揭曉；經濟學獎將於12日公布。

諾貝爾獎基金會（The Nobel Foundation）上月宣布，每一獎項的獎金將從去年的1100萬瑞典克朗提高至1200萬瑞典克朗（約119.9萬美元）。若有數名得獎者共享獎項，他們將分享獎金。

精華 FAQ

  • 諾貝爾委員會表彰他對冰立方微中子天文台的關鍵貢獻，以及發現天文物理起源的高能微中子；他的遠見和科學領導力，讓南極冰層成為新型天文觀測工具。

  • 天文台在1立方公里的清澈冰層中布設光感測器，當微中子與原子核碰撞產生閃光時即可被追蹤，藉此捕捉來自遙遠宇宙極高能量過程的訊號。

  • 微中子幾乎不受干擾，能直接帶來粒子來源資訊；冰立方已找到來自太陽系外的高能微中子，未來可協助釐清宇宙粒子加速器、劇烈天體環境與未知現象。

諾貝爾

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