黑海商船起火沉沒釀2死 澤倫斯基控俄無人機襲民船

羅馬尼亞當局表示，「羅亞德瑪瑪多夫號」（Royad Mammadov）船舶5日在黑海發生火警後沉沒，造成2名船上人員罹難，另有11人獲救。路透

AI摘要 文章摘要整理： 黑海一艘商船在羅馬尼亞專屬經濟區內起火沉沒，釀2死11獲救；澤倫斯基則指控是俄羅斯無人機襲擊民用船隻。

羅馬尼亞當局表示，一艘船舶今天在黑海發生火警後沉沒，造成2名船上人員罹難，另有11人獲救。羅馬尼亞鄰國烏克蘭的總統澤倫斯基 則指控是俄羅斯 發動致命無人機 攻擊。

法新社報導，羅馬尼亞海軍發言人表示，起火船舶是長139公尺的「羅亞德瑪瑪多夫號」（Royad Mammadov）。羅馬尼亞內政部另指出，船隻在聖格奧爾基漁港（Sfantu Gheorghe）南方約30海里處沉沒。

內政部在聲明中表示：「上午11時左右，海岸防衛隊邊境警察接獲通報，一艘位於羅馬尼亞專屬經濟區（EEZ）內的商船發生火警。」

聲明補充道：「11名船上人員獲救，兩名死者身分也已確認。」

羅馬尼亞當局並未公布起火原因，也未回答本案是否涉及無人機的問題。

但烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在羅馬尼亞做上述通報後表示，俄羅斯無人機今天在黑海（Black Sea）對一艘載運穀物的船隻發動致命攻擊。

澤倫斯基在社群平台X發文寫道：「兩架俄羅斯無人機對一艘在中立水域載運玉米的民用船隻進行駭人的打擊。」他並補充道，這艘土耳其的船舶上有亞塞拜然及印度公民。

澤倫斯基並稱，船長在這起攻擊中喪生。

在俄羅斯持續與烏克蘭作戰的情況下，黑海日益成為無人機戰場。