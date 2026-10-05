美德3學者獲諾貝爾醫學獎 光遺傳學研究為腦科學開新局

2026年諾貝爾醫學獎5日頒給美國學者塞羅斯及德國科學家赫格曼和納格爾。歐新社

AI摘要 文章摘要整理： 2026年諾貝爾醫學獎授予美德3名學者，表彰他們發現光敏感通道蛋白並推動光遺傳學發展，讓科學家得以用光研究神經迴路與腦功能。

2026年諾貝爾 醫學獎今天頒給美國學者塞羅斯及德國 科學家赫格曼和納格爾，以表彰他們在光控離子通道與光遺傳學領域的發現。

塞羅斯（Karl Deisseroth）現年54歲，在美國霍華休斯醫學中心（Howard Hughes Medical Institute）暨史丹佛大學（Stanford University）任職；赫格曼（Peter Hegemann）今年71歲，為德國柏林洪堡大學（Humboldt University of Berlin）學者；現年73歲的納格爾（Georg Nagel）則是德國烏茲堡大學（University of Würzburg）教授。

根據諾貝爾獎（Nobel Prize）官網，2026年諾貝爾生理學或醫學獎表彰光遺傳學（optogenetics）領域的研究，這項方法能揭示神經細胞如何在活體腦中形成記憶、情緒與行為。

赫格曼與納格爾在一種單細胞藻類中，發現一種特殊蛋白質，名為光敏感通道蛋白（channelrhodopsin）。塞羅斯則將這種蛋白質轉化成能以光控制神經細胞的開關。3名得主為神經科學新時代奠定基礎。

長久以來，大腦如何支配情緒、行為和身體功能一直是個謎，20世紀，研究人員開始探究大腦哪些區域影響哪些功能，但當時使用的方法無法證明兩者之間的因果關係。他們當時建立的大腦圖像就像一張草圖，充滿問號與未知。如今，這一切正在改變。

赫格曼的好奇心揭開了這項研究的序幕。他想弄清楚單細胞藻類衣藻（Chlamydomonas）究竟如何朝著光源游動。2000年代初期，他與納格爾發現光敏感通道蛋白，這是一種具有獨特特性的藻類蛋白質，存在於細胞表面。

當受到藍光照射時，這種蛋白質會開啟一個通道，帶電離子接著流入細胞，形成電脈衝。他們發現，不論將這種蛋白質放入哪一種細胞，那些細胞都會變得對光敏感。

塞羅斯將光敏感通道蛋白基因導入老鼠的神經細胞。透過以藍光照射這些細胞，他得以觸發神經訊號。他2005年發表這項突破性成果。兩年後，他讓這種受光控制的神經細胞開關在活體老鼠腦中發揮作用。

這種利用光線控制神經訊號的方法現稱為光遺傳學，已迅速在全球產生影響。透過光遺傳學，研究人員得以揭示與神經及精神疾病相關、掌控特定記憶、情感與行為的神經迴路。在臨床醫學，研究人員正運用這項方法，嘗試讓視力受損者恢復視力。

法新社報導，這個領域有助研究人員了解特定細胞類型如何影響學習、恐懼、成癮和運動等行為，未來可能進一步促成治療巴金森氏症（Parkinson's Disease）與癲癇等神經及感覺障礙的方法。

諾貝爾生理學或醫學獎委員會主席斯文寧松（Per Svenningsson）表示：「光遺傳學為繪製大腦圖譜提供機會，而這種方式過去只能是我們的夢想。」

今年首個諾貝爾獎項醫學獎5日在瑞典公布，接著將於6日頒發物理獎，7日揭曉化學獎，8日公布文學獎。

備受矚目的和平獎是唯一在挪威奧斯陸（Oslo）頒發的獎項，將於9日揭曉；經濟學獎將於12日公布。

諾貝爾獎基金會（The Nobel Foundation）上月宣布，每一獎項的獎金將從去年的1100萬瑞典克朗提高至1200萬瑞典克朗（約新台幣3800萬元）。若有數名得獎者共享獎項，他們將分享獎金。