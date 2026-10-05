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俄羅斯傳肺鼠疫致命病例 美籲分享疫情訊息

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俄傳出肺鼠疫致命病例 國務院籲莫斯科分享疫情訊息

記者顏伶如／即時報導
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肺鼠疫（Pneumonic plague）是一種由細菌（鼠疫耶爾森菌，Yersi...
肺鼠疫（Pneumonic plague）是一種由細菌（鼠疫耶爾森菌，Yersinia pestis）引起的嚴重肺部感染。（取材自維基百科）

AI摘要

文章摘要整理：

美國國務院關注俄羅斯西伯利亞疑似肺鼠疫致命病例，要求莫斯科及早公布資訊，並與CDC、使館及夥伴保持聯繫。

福斯新聞網4日報導，國務院現正密切關注俄羅斯傳出肺鼠疫(Pneumonic plague)致命病例，國務院官員呼籲俄方，在相關細節尚未獲得證實之前，莫斯科當局應盡快分享準確訊息。肺鼠疫可以使用一般抗生素治療，尤其是在發病早期。

國務院官員受訪時說，美國已經注意到西伯利亞伊爾庫次克州(Irkutsk Oblast)出現死亡病例的報導，聯邦疾病防治中心(CDC)與其他聯邦機關都在密切關注狀況發展。

官員指出，目前許多細節都還沒獲得證實，莫斯科當局應該公布已經掌握的疫情真相。

中央情報局(CIA)前任官員霍夫曼(Dan Hoffman)接受福斯數位新聞(Fox News Digital)專訪時表示，美國情報界可能正在收集有關俄羅斯這波疫情的所有情報。

霍夫曼說，美國駐莫斯科大使館可能透過官方管道與俄方對口單位交涉，「因為我們的人目前在俄羅斯可能面臨風險」。他表示，華府將與所有區域夥伴展開溝通，分享美國掌握訊息。

根據CDC資料，一旦懷疑感染鼠疫就應立即開始接受適當治療，患者可以根據病情嚴重程度與其他因素，接受靜脈注射或口服抗菌藥物治療。

國務院官員說，肺鼠疫病例在世界上許多地方自然發生，美國公民的安全福祉是國務院首要任務，因此呼籲旅外美國公民登記參加「智慧旅客註冊計畫」(Smart Traveler Enrollment Program，STEP)以便接收最新消息。

精華 FAQ

  • 因為福斯新聞報導俄羅斯西伯利亞出現疑似肺鼠疫死亡病例，國務院與CDC都在密切追蹤，並擔心相關風險可能影響在俄美國公民安全。

  • 國務院官員表示，許多細節仍未證實，因此莫斯科應盡快公布已掌握的疫情真相，並分享準確資訊，避免外界因訊息不透明而加劇疑慮。

  • 國務院提醒旅外美國公民登記STEP，以便接收最新訊息；CDC也指出，若懷疑感染鼠疫應立即治療，通常可依病情使用靜脈注射或口服抗菌藥物。

國務院 疫情 俄羅斯

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