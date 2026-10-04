杜拜航空行凶副機師曾在澳洲留學 跨機構反恐小組調查
杜拜航空副機師刺傷機長並企圖劫機後，澳洲與以色列均介入調查其背景，外界關注他在澳洲留學期間是否曾接觸極端思想。
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杜拜航空副機師刺傷機長並企圖劫機後，澳洲與以色列均介入調查其背景，外界關注他在澳洲留學期間是否曾接觸極端思想。
澳洲警方發言人今天證實，多個機構共組反恐小組正在調查杜拜航空FZ1073航班副機師與澳洲之間的關聯。他日前刺傷機長、企圖劫機。
路透報導，澳洲聯邦警察發言人表示，由聯邦警察、維多利亞州（Victoria）警方和澳洲安全情報組織（Australian Security Intelligence Organisation）組成的「維多利亞州聯合反恐小組」正在「調查這名男子與澳洲的關聯」。
兩位知情人士透露，這名副機師曾在維多利亞州首府墨爾本（Melbourne）一所大學求學。另一位消息人士則指出，他約十年前在墨爾本皇家理工大學（RMIT University）就讀。RMIT方面則拒絕評論。
根據阿拉伯聯合大公國檢察總長昨天表示，杜拜航空（flydubai）該航班9月30日從杜拜（Dubai）飛往以色列途中，副機師持應急斧攻擊機長，將這起事件定調為「恐怖攻擊」。
根據一名航空教官在模擬器上重現該航班下降情況後透露，FZ1073航班在約30秒內急降1萬6000英尺（約4877公尺），乘客可能感覺如同搭乘「垂直雲霄飛車」，所幸最終平安降落。
兩名消息人士表示，該副機師為阿曼籍的哈瑪米（Hamam al-Hammami）。以色列官員尚未公布其姓名，但是證實他來自阿曼。阿聯官方及杜拜航空尚未公開副機師身分。
英國「金融時報」（Financial Times）今天報導，兩位熟悉調查人士表示，哈瑪米在澳洲期間據稱曾經造訪激進清真寺和極端主義網站。報導同時指出，澳洲情報單位早已持有其相關資料。
路透無法立即查證確認金融時報報導內容。澳洲政府沒有於非上班時間內回應詢問。
以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）表示，這名副機師曾經接受激進伊斯蘭思想灌輸，而且顯然有輕生傾向，但是他並未說明相關思想灌輸發生的時間和地點。
內唐亞胡今天指示國家安全委員會 （National Security Council）指派一名查核人員，「徹底檢討所有關於外國民用航空飛往以色列的安全事宜」。
以色列和阿曼沒有邦交。內唐亞胡強調，來自這類國家的機師本來不應該獲准執飛以色列航班。目前尚不清楚這名副機師如何獲派執飛前往特拉維夫（Tel Aviv）航班。
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澳洲聯邦警察、維多利亞州警方與澳洲安全情報組織共同組成維多利亞州聯合反恐小組，正在調查這名副機師與澳洲之間的關聯及相關背景。 消息人士指出，他曾在墨爾本一所大學就讀，約十年前也曾在RMIT University求學；另有報導稱他在澳洲期間接觸過激進清真寺與極端主義網站。 以色列總理內唐亞胡將事件視為恐怖攻擊，並指示國家安全委員會徹底檢討外國民用航空飛往以色列的安全安排，特別關注來自無邦交國家的機師。
精華 FAQ
澳洲聯邦警察、維多利亞州警方與澳洲安全情報組織共同組成維多利亞州聯合反恐小組，正在調查這名副機師與澳洲之間的關聯及相關背景。
消息人士指出，他曾在墨爾本一所大學就讀，約十年前也曾在RMIT University求學；另有報導稱他在澳洲期間接觸過激進清真寺與極端主義網站。
以色列總理內唐亞胡將事件視為恐怖攻擊，並指示國家安全委員會徹底檢討外國民用航空飛往以色列的安全安排，特別關注來自無邦交國家的機師。
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