我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

杜拜航空副駕駛 稱原計畫駕機撞以機場航站

馬斯克：SpaceXAI將更名為SpaceXSI

杜拜航空行凶副機師曾在澳洲留學 跨機構反恐小組調查

中央社雪梨／特拉維夫4日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
涉案副機師、阿曼公民哈瑪米。(取自LinkIn)
涉案副機師、阿曼公民哈瑪米。(取自LinkIn)

AI摘要

文章摘要整理：

杜拜航空副機師刺傷機長並企圖劫機後，澳洲與以色列均介入調查其背景，外界關注他在澳洲留學期間是否曾接觸極端思想。

澳洲警方發言人今天證實，多個機構共組反恐小組正在調查杜拜航空FZ1073航班副機師與澳洲之間的關聯。他日前刺傷機長、企圖劫機。

路透報導，澳洲聯邦警察發言人表示，由聯邦警察、維多利亞州（Victoria）警方和澳洲安全情報組織（Australian Security Intelligence Organisation）組成的「維多利亞州聯合反恐小組」正在「調查這名男子與澳洲的關聯」。

兩位知情人士透露，這名副機師曾在維多利亞州首府墨爾本（Melbourne）一所大學求學。另一位消息人士則指出，他約十年前在墨爾本皇家理工大學（RMIT University）就讀。RMIT方面則拒絕評論。

根據阿拉伯聯合大公國檢察總長昨天表示，杜拜航空（flydubai）該航班9月30日從杜拜（Dubai）飛往以色列途中，副機師持應急斧攻擊機長，將這起事件定調為「恐怖攻擊」。

根據一名航空教官在模擬器上重現該航班下降情況後透露，FZ1073航班在約30秒內急降1萬6000英尺（約4877公尺），乘客可能感覺如同搭乘「垂直雲霄飛車」，所幸最終平安降落。

兩名消息人士表示，該副機師為阿曼籍的哈瑪米（Hamam al-Hammami）。以色列官員尚未公布其姓名，但是證實他來自阿曼。阿聯官方及杜拜航空尚未公開副機師身分。

英國「金融時報」（Financial Times）今天報導，兩位熟悉調查人士表示，哈瑪米在澳洲期間據稱曾經造訪激進清真寺和極端主義網站。報導同時指出，澳洲情報單位早已持有其相關資料。

路透無法立即查證確認金融時報報導內容。澳洲政府沒有於非上班時間內回應詢問。

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）表示，這名副機師曾經接受激進伊斯蘭思想灌輸，而且顯然有輕生傾向，但是他並未說明相關思想灌輸發生的時間和地點。

內唐亞胡今天指示國家安全委員會 （National Security Council）指派一名查核人員，「徹底檢討所有關於外國民用航空飛往以色列的安全事宜」。

以色列和阿曼沒有邦交。內唐亞胡強調，來自這類國家的機師本來不應該獲准執飛以色列航班。目前尚不清楚這名副機師如何獲派執飛前往特拉維夫（Tel Aviv）航班。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 澳洲聯邦警察、維多利亞州警方與澳洲安全情報組織共同組成維多利亞州聯合反恐小組，正在調查這名副機師與澳洲之間的關聯及相關背景。

  • 消息人士指出，他曾在墨爾本一所大學就讀，約十年前也曾在RMIT University求學；另有報導稱他在澳洲期間接觸過激進清真寺與極端主義網站。

  • 以色列總理內唐亞胡將事件視為恐怖攻擊，並指示國家安全委員會徹底檢討外國民用航空飛往以色列的安全安排，特別關注來自無邦交國家的機師。

澳洲 杜拜 杜拜航空

上一則

馬克宏：中國攻擊歐洲市場 巨額補貼企業不可接受

下一則

學生抗議席捲全國 法國500所學校將全面或部分停課

延伸閱讀

杜拜航空喋血事件 副機師曾因激進思想遭阿曼禁飛

杜拜航空喋血事件 副機師曾因激進思想遭阿曼禁飛
杜拜航空襲擊案定調 阿聯檢方：副機師企圖奪機恐攻

杜拜航空襲擊案定調 阿聯檢方：副機師企圖奪機恐攻
杜拜航空駕駛艙喋血案 阿聯展開調查

杜拜航空駕駛艙喋血案 阿聯展開調查
杜拜航空乘客鎖喉制伏副機師 機尾受損照曝光 專家點出成功降落關鍵

杜拜航空乘客鎖喉制伏副機師 機尾受損照曝光 專家點出成功降落關鍵

熱門新聞

倫敦Waterstones書店展示黛安娜王妃弟弟史賓塞的新書「天鵝之歌」。（路透）

黛妃知道查理不愛她仍結婚？親弟曝：她是真的動心了

2026-09-29 18:35
乘客是哈尤恩(圖中)表示因為看過「空中浩劫」，所以知道怎麼讓飛機恢復穩定。(路透)

杜拜航空乘客運用「空中浩劫」知識救全機 製作人回應了

2026-10-01 22:03
英國倫敦一間Waterstones書店展示新書「天鵝之歌：黛安娜，我的姊姊」。(歐洲新聞圖片社)

嫁入王室壓力大 如果黛安娜沒有變成黛妃？親弟：她會很幸福

2026-09-30 21:28
杜拜航空9月30日發生副機師刺傷機長事件，出手制止副機師的以色列乘客哈永（Yaniv Hayoun）同日抵達本古里安國際機場時，襯衫上仍可見血跡。(美聯社)

杜拜航空機師滿身血 乘客闖駕駛艙救回飛機：我有看「空中浩劫」

2026-09-30 20:05
英國凱特王妃(左起)、美國演員湯姆克魯斯、威廉王子日前出席電影「挖掘者」全球首映。(歐新社)

黛妃曾帶威廉探班「不可能的任務」湯姆克魯斯：她真的很可愛

2026-09-30 23:15
英國哈利王子（右）與妻子梅根（左）。（路透）

哈利、梅根返英定居 加州豪宅「不租不賣」1年支出60萬元

2026-09-30 00:10

超人氣

更多 >
陳幸妤追討2300萬元 趙建銘終於還錢了：加碼1000萬給小孩

陳幸妤追討2300萬元 趙建銘終於還錢了：加碼1000萬給小孩
華人如「驚弓之鳥」變賣房產 美國夢破碎、隨時離開

華人如「驚弓之鳥」變賣房產 美國夢破碎、隨時離開
黃仁勳當岳父了 三星會長李在鎔紐約致詞 意外說溜嘴

黃仁勳當岳父了 三星會長李在鎔紐約致詞 意外說溜嘴
富豪爸黃馨祥的洛時刊登這廣告 女兒不幹了公開炮轟

富豪爸黃馨祥的洛時刊登這廣告 女兒不幹了公開炮轟
怕ICE抓捕遣返 華人存款全轉中國 有人狂刷信用卡套現

怕ICE抓捕遣返 華人存款全轉中國 有人狂刷信用卡套現