駐沖繩美軍涉嫌殺人 日本召見美大使與司令抗議

沖繩美軍基地。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 一名隸屬普天間基地的20歲美軍陸戰隊員，涉嫌在沖繩那霸市飯店殺害39歲女子並搶走財物，日本政府已向美方強烈抗議並要求徹查。

一名美軍陸戰隊員涉嫌在日本 沖繩縣殺害一名女子而被捕。日本外務大臣與防衛大臣今天分別召見駐日本美國大使與駐日本美軍司令，表達抗議。警方稍早公布，死者為窒息而死。

沖繩縣警方表示，犯嫌巴拉德（Devin Jacob Ballard）涉嫌於3日凌晨2時10分至4時17分左右，在那霸市若狹1丁目的飯店內殺害39歲女子屋宜杏奈，並搶走錢包及背包。相關物品之後被發現棄置在案發現場附近。這起案件疑似為強盜殺人案。

犯嫌目前20歲，今晨被沖繩警方緊急逮捕。他隸屬於美軍普天間基地，面對調查表示「我不知道」，否認涉案。

日本首相高市早苗、防衛大臣小泉進次郎今天稍早均譴責此案，日本政府並向美方強烈抗議，要求全面配合調查，徹底防止類似事件再度發生。

日本TBS電視台報導，日本外務大臣茂木敏充稍早在日本外務省見完美國駐日大使葛拉斯過後，告訴媒體「這是極為殘忍及凶惡的事件，令人感到極為遺憾。我感到強烈憤怒」。他也表示，「已經強烈要求美方徹底防止類似事件重演」。

日本外務省表示，葛拉斯（George Glass）與茂木會晤時表示，「會全力配合日本當局的調查，為了防止事件發生，將傾盡所能」。

葛拉斯今天在社群平台X發文表示，已經與日本外務省及沖繩縣知事古謝玄太就這件事情協議，由衷表達哀悼之意之外，也確認全面配合調查此事。

富士新聞網（FNN）報導，小泉今天傍晚表示，已經召見駐日美軍司令約斯特（Stephen F. Jost）直接表達抗議。

琉球放送（RBC）報導，日本警方今天傍晚向外界說明，司法解剖認定死者脖子被勒住，窒息而死。死者的脖子出現被壓迫的痕跡，其餘沒有明顯外傷。而死者並未使用藥物。

死者家屬也透過警方發布聲明，表示「家人陷入悲傷，尤其是雙親痛失女兒，相當憔悴。請外界不要打擾我們」。