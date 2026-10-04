冒充日防相小泉進次郎 中國相關駭客寄釣魚信

日本防衛大臣小泉進次郎17日內閣改組當天抵達東京首相辦公室。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 美國Proofpoint揭露，與中國有關的TA419駭客組織以偽造網站和冒名郵件，對美日智庫、大學及AI政策人士進行釣魚攻擊，意圖竊取密碼與個資。

日本共同社報導，美國網路安全企業Proofpoint在1日發布消息指出，一個與中國有關的駭客 組織曾向美日兩國智庫和大學相關人員發送釣魚 郵件，試圖非法獲取密碼等資訊，有的釣魚郵件冒充日本防衛大臣小泉進次郎 官方網站。

Proofpoint指出，該駭客組織被稱為「TA419」，從其作案手法及目標選擇等判斷，與中國有關。該組織去年4月開始對國防相關企業和律師事務所發動攻擊，手法包括偽造網域名稱，假裝是小泉官網或台日交流協會的郵件。

在美國，該組織曾冒充白宮前高官和Anthropic公司員工，向人工智慧（AI）政策專家和智庫發送郵件。據稱一旦收件人回覆，就會被引導至偽造登入頁面的網址，藉此騙取密碼等個人資訊。

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