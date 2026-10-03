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美軍將在與那國島部署反艦導彈系統 距台灣最近日本島嶼

香港中通社10月3日電
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沖繩與那國島。（路透）
沖繩與那國島。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

美軍將在日美「利劍」演習期間，把反艦導彈系統NMESIS與短程防空系統MADIS首次部署到與那國島，強化日本西南諸島防衛。

日本共同社報導，日本防衛省沖繩防衛局10月2日宣布，將於本月舉行的日美聯合綜合演習「利劍」中，美軍將把最新型反艦導彈發射裝置(NMESIS)和短程防空系統(MADIS)部署到日本最西端的沖繩縣與那國島。這將是NMESIS和MADIS首次部署於與那國。

沖繩縣政府在聽取防衛局說明後表示，屆時不會實際發射，僅限於確認相關操作。美軍MV-22魚鷹運輸機也將部署於宮古機場（宮古島市）和石垣機場（石垣市）。

美軍去年7月在沖繩首次部署NMESIS，並投入到漢森軍營（位於金武町等地）的訓練中。在同年9月實施的美軍與自衛隊聯合訓練「堅毅之龍」中，該系統還與MADIS一同部署於沖繩縣石垣島的陸上自衛隊駐地。

美國海軍陸戰隊2023年11月對沖繩部隊進行整編，成立了負責離島快速反應的第12海軍陸戰隊瀕海作戰團，今年6月正式部署NMESIS和MADIS。NMESIS的射程約達210公里。

日本政府提出強化南西諸島防衛力，自衛隊目前已在與那國部署沿岸監視隊和電子戰部隊，還計畫2030年度部署地對空導彈部隊。

日媒報導稱，日本自衛隊與美軍本月19日起將舉行為期11天的「利劍」演習，模擬日本遭受武力攻擊等情況。這場演習將動員數萬兵力，在日本各地及周邊海域、空域展開實兵操演。澳洲、加拿大、法國、德國等國也會派部隊參加。

與那國島位於日本最西端，距台灣僅110公里，是日本距離台灣最近的島嶼，也是日本自衛隊在所謂西南地區開展警戒監視活動的關鍵據點。

精華 FAQ

  • 美軍將在日美聯合演習「利劍」中，首次把最新型反艦導彈發射裝置NMESIS與短程防空系統MADIS部署到與那國島，並進行操作確認，不會實際發射。

  • 與那國島位於日本最西端，距台灣僅110公里，是日本距離台灣最近的島嶼，也是一處用於西南地區警戒監視的關鍵前線據點。

  • 日本政府正強化南西諸島防衛，自衛隊已在與那國部署沿岸監視隊與電子戰部隊，並規畫2030年度再部署地對空導彈部隊，與美軍部署相互呼應。

日本

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