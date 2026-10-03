西班牙租屋援助措施遭國會否決 數萬人上街抗議

西班牙國會議員否決政府提出的租屋援助措施後，數萬民眾走上首都馬德里及其他城市的街頭抗議，要求提供負擔得起的住房。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 西班牙國會否決租屋援助措施後，馬德里及多地爆發大規模示威，民眾抗議房租飆升與驅逐問題，桑傑士政府也面臨更大政治壓力。

西班牙國會議員否決政府提出的租屋援助措施後，今天有數以萬計民眾走上首都馬德里及其他城市的街頭抗議，要求提供負擔得起的住房。

法新社報導，這波示威延續了已持續逾1週的危機，起因是87歲退休婦人阿巴斯卡爾（Maricarmen Abascal）上月被逐出住了70多年的馬德里公寓。居住正義倡議人士指出，一家投資公司買下公寓後，試圖將她的房租調漲275%。

這次立法挫敗對西班牙社會勞工黨（PSOE）總理桑傑士（Pedro Sanchez）又是一記政治打擊，也再度引發外界質疑，他的少數政府能否撐到預定明年舉行的下屆國會大選。

桑傑士政府提出自動續約、限制驅逐弱勢租戶等措施，但昨天在國會遭反對黨否決。

這讓原本就抗議住房成本日益高漲的民眾更加憤怒。數以百計抗議者持續留守1週前在馬德里市中心搭建的帳篷區，要求推動住房改革。

示威群眾今天在馬德里遊行，官方表示有7萬人參與，主辦單位則指有50萬人走上街頭。

其他城市也有較小規模的示威，包括帕爾馬（Palma de Mallorca）、桑坦德（Santander）、塞哥維亞（Segovia）及托雷多（Toledo）。當地媒體報導，在瓦倫西亞（Valencia），警民爆發衝突後有5人被捕。