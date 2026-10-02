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向古巴運送燃料貨輪 遭美海岸警衛隊攔截

新華社華盛頓10月2日電
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美國對古巴實施的貿易禁運已造成「創紀錄」的經濟損失，能源供應的限制以及對航運公司...
美國對古巴實施的貿易禁運已造成「創紀錄」的經濟損失，能源供應的限制以及對航運公司的威脅也破壞了水電供應及其他公共服務。(路透檔案照)

AI摘要

文章摘要整理：

美國海岸防衛隊在加勒比海攔截一艘被指向古巴非法運輸燃料的貨輪，並押送至墨西哥港口，外界認為此舉顯示美方正加強對古巴的燃料封鎖。

美國海岸防衛隊 2 日發布消息指出，9 月初在加勒比海攔截了一艘美方指稱正向古巴「非法運輸」燃料的貨輪。

消息指出，海岸防衛隊登上這艘貨輪進行檢查，隨後將該船押送至墨西哥尤卡坦半島北部的普羅格雷索港。墨西哥海軍確認「該船的壓艙水艙內裝有大量燃料」。此外，船上還載有若干個據信裝有美方所指「非法燃料」的貨櫃。

消息還說，美國海岸防衛隊今年夏初曾登船並扣押了另一艘被認為正向古巴運送「非法燃料」的貨船。

美國《紐約時報》指出，這些舉措表明，美國政府正動用軍事力量來強制執行對古巴的燃料封鎖。這一政策已嚴重影響古巴經濟，並導致當地居民飽受苦難。

美國長期對古巴實施經濟、金融封鎖與貿易禁運。繼今年相繼對委內瑞拉、伊朗發起軍事行動後，美方又對古巴發出威脅，並進一步加大對古巴施壓，實施石油封鎖，擴大對古巴制裁。

古巴外長羅德里格斯（Bruno Rodríguez）9 月 7 日表示，美國對古巴實施的貿易禁運已造成「創紀錄」的經濟損失，並加劇了古巴貧困家庭實際收入的下降與生活成本的上升。此外，能源供應的限制以及對航運公司的威脅，也破壞了水電供應及其他公共服務。

精華 FAQ

  • 該貨輪被美方指稱正向古巴「非法運輸」燃料，海岸防衛隊隨後登船檢查，並將其押送至墨西哥尤卡坦半島北部的普羅格雷索港接受後續處置。

  • 墨西哥海軍確認，該船的壓艙水艙內裝有大量燃料，船上另有若干個貨櫃，據信也載有美方所指的「非法燃料」，顯示運輸內容相當可疑。

  • 《紐約時報》認為，這反映美國正動用軍事力量執行對古巴的燃料封鎖；古巴外長則批評禁運已造成創紀錄損失，並衝擊能源、公共服務與民生。

紐約時報 墨西哥 古巴

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