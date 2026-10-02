菲憂教育交流恐成北京影響力管道 150名華語老師返中

菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 菲律賓因國安疑慮升高，約150名在菲任教的華語教師返中；當局擔心教育交流被北京用作影響與蒐資管道，相關合作因此受檢視。

菲律賓安全官員對涉及中國的教育交流提出愈來愈多批評，認為相關交流可能構成國安威脅後，約150名在菲律賓任教的華語老師出於安全考量返回中國。

根據當地媒體，撤離教師任教的學校包括義德中學（Immaculate Conception Academy）及基立學院（Jubilee Christian Academy），兩所學校都位在馬尼拉都會區（Metro Manila）。

馬尼拉「華僑商報」（Chinese Commercial News）今天報導，華語教學計畫日益受到檢視之際，在華語教師家屬表達安全疑慮後，邀請華語教師赴菲任教的菲律賓華教中心（Philippine Chinese Education Research Centre）及菲華商聯總會（Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry）決定讓教師返回中國。

據報導，這些華語教師已於昨天離開菲律賓。

「南華早報」（South China Morning Post）指出，華語教師突然撤離菲律賓，凸顯教育交流受到菲中關係惡化影響，而兩國關係早因雙方在南海持續發生衝突而陷入緊張。

華語教育在菲律賓有深厚根基，當地據估有150萬華裔菲律賓人。

兩個月前，菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro Jr.）警告，與中國的學術交流計畫可能遭到利用，成為北京進行「灰色地帶」影響行動的管道。

鐵歐多洛也呼籲學術機構加強監管，防範潛在的國安威脅。

他上周末再度向媒體表示憂心，指中方可能透過教育合作與學術聯繫收集資訊。

鐵歐多洛說：「我們也掌握到相關資訊，顯示這類教育交流被用來在菲律賓取得立足點，以便收集資訊。」但他也提醒，不應因安全疑慮歧視中國人。

海事透明倡議組織「海洋之光」（SeaLight）7月發布報告指出，廣州暨南大學是華語教師進入菲律賓學校前的「單一最大培訓基地」。

報告表示，廣州暨南大學與北京政治影響網絡維持密切聯繫，並透過師資培訓、課程設計與就業安排，對形塑菲律賓華語教育發揮關鍵作用。