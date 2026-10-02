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10月美日聯演 美軍新型飛彈首次部署日本與那國島

編譯茅毅／即時報導
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圖為5月聯合軍演期間，部署在菲律賓巴丹群島省巴斯柯的美國「海軍／陸戰隊遠征艦隊阻...
圖為5月聯合軍演期間，部署在菲律賓巴丹群島省巴斯柯的美國「海軍／陸戰隊遠征艦隊阻絕系統」（NMESIS）。路透

AI摘要

文章摘要整理：

美日將在10月「利劍」聯演期間，首次把美軍NMESIS與自衛隊陸基反艦飛彈部署到與那國島，強化日本西南離島防衛並引發對中國的嚇阻與當地反彈疑慮。

日本放送協會（NHK）2日引述相關人士報導，美軍和日本自衛隊本月舉行「利劍」（Keen Sword）大型聯演期間，美軍的新型陸基反艦飛彈系統「海軍／陸戰隊遠征艦隊阻絕系統」（NMESIS），將首次部署在距台灣最近的日本領土與那國島；自衛隊射程逾100公里的陸基反艦飛彈預計也將首次部署在該島。

該報導稱，日美相繼在日本「國境之西」的沖繩縣與那國島部署軍備，被認為旨在嚇阻中國大陸，預料也將引發部分當地居民反彈。日本共同社2日報導稱，日美此舉恐刺激大陸。

NMESIS藉由能遠端操作的無人車輛，裝載射程180多公里的陸基反艦飛彈，被視為美軍陸戰隊濱海團（MLR）的主要裝備之一。美軍MLR以日本的離島為據點，能在「有事」時做出快速反應。

除了NMESIS，美軍這次也首度在與那國島部署短程「陸戰隊整合防空系統」（MADIS）。

利劍聯演自19日起展開，為期11天，想定日本受武力攻擊等狀況。此次將有共數萬名兵力參演，包括約4.5萬名自衛隊官兵，在日本各地與周邊海、空域展開實兵操演。澳洲、加拿大、法國及德國等國也參演。

精華 FAQ

  • 報導指出，美軍首度部署的是新型陸基反艦飛彈系統NMESIS，透過無人車輛遠端操作，搭載射程180多公里的飛彈，是美軍陸戰隊濱海團的重要裝備。

  • 除了美軍NMESIS之外，自衛隊預計也會首次在與那國島部署射程超過100公里的陸基反艦飛彈，並與美軍短程MADIS防空系統形成配套。

  • 相關部署發生在10月19日起、為期11天的「利劍」大型聯演期間，參演兵力達數萬人。外界認為此舉意在嚇阻中國，也可能刺激大陸並引發當地居民反彈。

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