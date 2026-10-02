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法國高中生不滿教育資源匱乏 示威加劇成安全與政治危機

中央社巴黎2日專電
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法國各地高中生近日罷課示威，起因是抗議教師不足和學習條件惡化，原本為了爭取教育資...
法國各地高中生近日罷課示威，起因是抗議教師不足和學習條件惡化，原本為了爭取教育資源的行動，逐漸出現暴力衝突，又夾雜政治爭論，演變成治安和政治的雙重危機。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

法國多地高中生抗議教育資源匱乏，卻逐步演變成校園封鎖、暴力衝突與政治攻防，迫使政府將其視為治安與政治雙重危機。

法國各地高中生近日罷課示威，起因是抗議教師不足和學習條件惡化，原本為了爭取教育資源的行動，逐漸出現暴力衝突，又夾雜政治爭論，演變成治安和政治的雙重危機。

這場運動始於巴黎郊區克雷泰（Créteil）的聖艾修伯里高中（Lycée St-Exupéry）。9月中旬，這所高中的一群教師決定罷工抗議人力不足，包括缺乏數學教師、法語教師、歷史教師和護理人員。

隨後，這所高中的學生基於對校舍衛生環境不佳、缺乏教師、教室擁擠等學習條件惡化的不滿，開始跟進行動、布置障礙物封鎖校園，極左派政黨「不屈法國」（LFI）國民議會議員蓋特（Clémence Guetté）與布瓦亞（Louis Boyard）曾聲援學生訴求。

參與示威的17歲學生謝克（Cheick）告訴解放報（Libération）：「我們早就習慣沒有代課老師，都不覺得奇怪了…我從開學以來一直沒有數學老師。」高一那年，他甚至連續3個月都沒有數學老師。

同樣17歲的比拉爾（Bilal）說：「我們的學習環境令人無法接受，我們都受夠了。主要大樓破舊不堪，隔熱效果也很差，夏天很熱，冬天又很冷。」

他表示，學校還經常停電，有時課上到一半，燈就滅了，「我們希望國家教育部長看到這些問題，希望他來看看我們的學習環境有多爛，學校就像監獄一樣」。

在另一所學校，16歲的賈利卡（Djalika）說，全校2000人，女生只有一間洗手間可用，其他洗手間已經關閉好些年，「所以我們沒得選，不是排隊等很久，就是憋一整天回家上」。

此外，洗手間沒衛生紙，校內沒飲用水、沒肥皂可用。她覺得在郊區讀書是一種相對弱勢，一班超過30人，教室很擁擠，桌椅也不夠用，還得去其他教室搬來。

賈利卡也不滿課表安排有時讓學生太晚下課，導致他們難以參加課外活動或運動。面對升學，賈利卡認為，在教師和資源匱乏的條件下，「我們覺得自己沒有得到和其他高中生一樣的機會」。

Tiktok等社群媒體在這場運動中，再次成為動員和資訊傳播的重要平台。學生們在示威期間以手機記錄目所能及的一切，隨後將畫面上傳至社群媒體，獲得成千上萬的觀看次數。

昨天一天就有約1950人被逮捕。今天全國3700所高中裡約有400所關閉，另有許多學校預計改採遠端教學。

費加洛報（Le Figaro）報導，安全部門消息人士認為封鎖校園引發的衝突已達「引爆點」，有些地區的抗議活動愈來愈像城市暴力，隨著示威蔓延到全國約70個省分，可觀察到校園封鎖行動有3類人參與，第1類是帶有社會及政治訴求的發起者；第2類是看到學校被封鎖的學生藉機在附近「遊蕩」，營造出群體效應；第3類則是近日出現、來自校外的「搗亂者」。

法國多地學校在近日示威活動中遭到破壞，例如南特（Nantes）的曼德拉高中（Lycée Nelson-Mandela）大廳被焚燒。史特拉斯堡（Strasbourg）、奧爾良 （Orléans）、尼斯（Nice）等多座大城的大眾交通不得不中斷一部分，避免遭衝突波及。

法國總理勒克努（Sébastien Lecornu）昨天召開跨部會緊急會議，判斷這場運動朝向「城市暴力」方向發展。教育部長杰弗雷（Edouard Geffray）認為「高中生運動已被極端暴力的小團體挾持」。

這場運動也引發左右派之間的政治爭論。

右翼共和黨（LR）主席荷泰佑（Bruno Retailleau）指稱一部分年輕人完全被「不屈法國」利用；「不屈法國」領袖梅蘭雄（Jean-Luc Mélenchon）則回應「荒謬」，稱這種指控只是在迴避真正問題。荷泰佑與梅蘭雄均有意參加2027年總統大選。

部分高中生和大學生團體規劃於10月6日舉辦遊行，安全部門正提高戒備因應這場可能的高風險活動。

精華 FAQ

  • 這波行動最初源自學生與教師不滿教育資源匱乏，尤其是教師人力不足、缺乏代課老師、校舍老舊、衛生條件差，以及教室擁擠等學習環境惡化問題。

  • 因為示威逐漸出現封鎖校園、破壞設施與暴力衝突，部分地區甚至被安全部門形容接近城市暴力，還有校外搗亂者加入，使局勢升高。

  • 右翼批評年輕人受左翼政黨利用，左翼則反指這是迴避教育問題。政府則召開緊急會議，認為運動可能被極端暴力小團體挾持。

罷課 罷工

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