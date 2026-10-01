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英國空軍基地疑險遭恐攻 伊朗雙重國籍男子被捕

中央社倫敦1日專電
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英國費爾福（Fairford）空軍基地27日疑險遭恐攻。圖為29日警方在附近的檢...
英國費爾福（Fairford）空軍基地27日疑險遭恐攻。圖為29日警方在附近的檢查站執勤。美聯社

AI摘要

文章摘要整理：

英國費爾福空軍基地疑遭恐攻後，警方再逮捕1名英伊雙重國籍男子，並持續調查是否涉及外國政府與伊朗角色。

有美軍轟炸機進駐的英國費爾福（Fairford）空軍基地27日疑險遭恐攻，警方今天進一步逮捕1名嫌犯，是27歲、具英國和伊朗雙重國籍的男子。此外，另有一名26歲男性英國公民接受訊問。

警方表示，27歲男子是因為涉嫌「準備發動恐怖主義行動」而被捕。逮捕和警詢都是今天下午發生在倫敦。警方另在倫敦針對兩個相關處所執行搜索。

英國反恐警務網（CTP）全國高階協調官伊凡斯（Vicki Evans）強調，案件調查工作極其複雜，警方依然保留數個調查方向，包括案件「可能有外國政府涉入」。

首相柏能（Andy Burnham）9月30日告訴英國廣播公司（BBC），有「強烈跡象」顯示，伊朗在費爾福空軍基地事件「扮演一定角色」。柏能未提供進一步細節。

英國警方27日凌晨在英格蘭西南部費爾福基地周邊逮捕5名英國籍、年齡23至25歲的男性，他們涉嫌違反「爆裂物法」和「反恐法」、有對空軍基地發動攻擊之虞。柏能28日曾就此案召集有警方和安全機關高階代表出席的內閣緊急會議。

警方未在空軍基地周邊和5名嫌犯使用的可疑車輛內、以及與他們有關的倫敦處所發現爆裂裝置，但找到一些汽油。汽油可用於縱火，但警方目前未就汽油的可能用途和來源發表正式評論。

費爾福基地是歐洲境內最大空軍基地之一，也是歐洲境內唯一有美軍重型轟炸機進駐的基地。今年2月美國對伊朗開戰以來，英方允許美軍自費爾福基地起飛，對伊朗執行「防衛性質」的打擊行動。德黑蘭方面因此揚言，將視費爾福基地為正當攻擊目標。

27日被捕的5名英國籍男子28日獲警方准予保釋，目前保釋仍未遭撤銷。

這5名男子之中，有1人曾在27日凌晨聯繫警方。警方仍在調查該名男子的「報案」動機。

精華 FAQ

  • 警方在倫敦逮捕1名27歲、具英國和伊朗雙重國籍男子，理由是涉嫌準備發動恐怖主義行動；另有1名26歲英國公民也被帶回接受訊問。

  • 反恐警務網表示案件調查極其複雜，警方仍保留多個方向，包括是否有外國政府涉入，以及伊朗是否在事件中扮演某種角色。

  • 警方在基地周邊、可疑車輛及倫敦相關處所未發現爆裂裝置，但找到一些汽油；目前未正式說明汽油的用途與來源，5名先前被捕男子已獲准保釋。

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