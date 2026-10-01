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杜拜航空駕駛艙喋血案 阿聯展開調查

中央社杜拜1日綜合外電報導
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其中一名闖入駕駛艙制伏襲擊者的以色列籍乘客哈尤恩（Yaniv Hayun，右）返...
其中一名闖入駕駛艙制伏襲擊者的以色列籍乘客哈尤恩（Yaniv Hayun，右）返國接受內唐亞胡（左）接見。路透

AI摘要

文章摘要整理：

杜拜航空一架飛往以色列的班機在空中發生副機師持刀傷人疑似劫機事件，阿聯已展開調查，並釐清是否與恐怖行動有關。

阿拉伯聯合大公國通訊社（WAM）披露，阿聯（UAE）檢察總長今天表示，當局已對30日一架飛往以色列杜拜航空（Flydubai）班機驚傳駕駛艙喋血事件展開調查。

法新社報導，檢察總長下令調查並表示「調查小組已著手處理這樁案件」，設法釐清「此事件與任何恐怖行動或意圖的關聯程度」。

根據航班追蹤網站FlightRadar24資訊，杜拜航空編號FZ1073航班原定9月30日從阿聯飛往以色列特拉維夫（Tel Aviv），途中於飛越約旦領空時偏離航道，轉向沙烏地阿拉伯並於沙烏地西北部的塔布克機場（Tabuk Airport）降落。

1名沙烏地阿拉伯消息人士告訴法新社，以色列屢次請求沙烏地政府核准以國派機接送轉降當地的杜拜航空以色列籍旅客，但遭沙國當局拒絕。

這名人士透露：「他們（以國）要求派2至3架軍機直飛塔布克機場，這項請求被打回票。接著請求派民航班機前往，也遭到拒絕。」

另據美聯社報導，以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）在美國有線電視新聞網（CNN）昨夜播出的專訪中表示，持械傷人的副機師是阿曼籍人士，目前在沙烏地阿拉伯接受偵訊。內唐亞胡也說，以色列在事發前未接獲任何具體預警。

福斯新聞（Fox News）詢及內唐亞胡是否有任何跡象顯示伊朗涉入，他回答說「現在下定論仍過早」。

Flightradar24指出，該航機數據顯示，在第一次發出緊急訊號前，飛機於30秒內突然快速下降近1萬4000英尺（約4267公尺）。

這架班機駕駛艙內部據稱副機長刺傷印度籍機長馬查爾（Smit Machchhar），企圖使飛機墜毀。乘客事後稱當時就像在搭雲霄飛車，人們放聲尖叫，所幸有人衝進駕駛艙，阻止情況惡化。

其中一名闖入駕駛艙制伏襲擊者的以色列籍乘客哈尤恩（Yaniv Hayun）返國接受內唐亞胡接見，描述他在這場空中緊急事件中如何提供協助。

以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）今天表示，將頒發「英勇獎」給4名協助制伏杜拜航空副機長、阻止飛機墜機的以色列公民。受獎人包括水電工哈尤恩。

赫佐格在聲明中表示：「你們冒著生命危險拯救他人，阻止一場可怕的災難發生。今天，全世界都看見以色列社會美麗又勇敢的一面。」

精華 FAQ

  • 阿聯檢察總長表示，因為杜拜航空班機在飛往以色列途中發生駕駛艙喋血事件，當局已著手調查，重點是釐清此事是否與恐怖行動或相關意圖有關。

  • 報導指出，副機師被指在駕駛艙內刺傷印度籍機長，並企圖讓飛機墜毀；班機還曾在30秒內急降近1萬4000英尺，乘客形容過程如同搭雲霄飛車。

  • 班機最終改降沙烏地阿拉伯塔布克機場，之後有乘客衝入駕駛艙制伏襲擊者，成功阻止更大災難。以色列總統表示將頒發英勇獎給4名協助者。

沙烏地阿拉伯 以色列 杜拜

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