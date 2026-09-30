伊朗女歌手未戴頭巾直播個唱 法院重判74下鞭刑

伊朗歌手Parastoo Ahmadi因公開演唱時未戴頭巾，遭判處74下鞭刑。（圖／翻攝自Parastoo Ahmadi YT）

AI摘要 文章摘要整理： 伊朗女歌手阿赫瑪迪因YouTube直播演唱時未戴頭巾遭起訴，法院最終判處74下鞭刑與多項禁令，上訴後仍維持原判。

伊朗 29歲女歌手阿赫瑪迪（Parastoo Ahmadi）因在YouTube 直播演唱會中「未佩戴頭巾」且獨自演唱，遭到當地法院重判74下鞭刑、2年出境禁令及2年禁止從事藝術活動；女歌手與樂團隨後提出上訴，伊朗上訴法院9月25日駁回上訴，全案維持原判定讞。

據英國廣播公司（BBC）報導，阿赫瑪迪（Parastoo Ahmadi）因於2024年12月在YouTube頻道直播線上演唱會，期間未佩戴頭巾，且身穿黑色無袖洋裝獨唱愛國歌曲「祖國青年的鮮血」，事後遭到伊朗當局逮捕與起訴。該段影片雖在伊朗境內遭封鎖，仍於網路瘋傳並累積數百萬次觀看。

庫姆省刑事法院於2025年6月裁定阿赫瑪迪及另外8名樂隊與製作團隊成員「散布淫褻不雅內容」及「冒犯公共道德」等罪名成立，判處阿赫瑪迪74下鞭刑、禁止從事影音與藝術活動兩年，以及兩年內禁止出境。

阿赫瑪迪與樂隊隨後提出上訴。辯護律師團隊指出，舉辦演唱會根本不構成犯罪，且法院未舉行公開聆訊即於週五（9月25日）裁定駁回上訴，維持一審原判。律師表示，法院放棄判處罰款等較輕刑罰而選擇極端處分，旨在達致殺一儆百的效果，防止同類事件重演。

自1979年伊斯蘭革命以來，伊朗法律規定女性在非親屬男性面前必須佩戴頭巾，並嚴格禁止女性於男女混合場合獨唱或跳舞，女性僅能在全女性場合表演或擔任合唱背景音。伊朗國會近年更通過「頭巾與貞潔法案」，將監控與懲罰範圍擴大至線上與公共空間，違者最高可面臨15年有期徒刑甚至死刑。