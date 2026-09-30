泰國航空行李塞車惹議 觀光部長促高層考慮辭職負責

泰國航空公司（Thai Airways）近日因機場行李大量滯留引發爭議。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 泰國航空因蘇凡納布機場行李大量滯留引發爭議，觀光部長批評管理失當、損害國家形象，要求高層盡速處理，否則應辭職。

泰國 航空公司（Thai Airways）近日因機場行李大量滯留引發爭議。泰國觀光 與體育部長素拉薩今天表示，這起危機不只是泰航營運問題，也損害泰國形象及國航聲譽，要求泰航管理階層正視問題，若無意解決危機，應考慮辭職。

泰國公共電視台（Thai PBS）報導，素拉薩（Surasak Phancharoenworakul）今天視察蘇凡納布機場（Suvarnabhumi Airport）行李處理情況，部分旅客等候領取行李時間超過6小時。他表示，這場混亂主要受到大雨及洪水影響，許多泰航行李處理人員因住家淹水無法上班，導致行李大量累積。

素拉薩表示，行李無法及時從抵達航班卸下，也影響後續航班裝載行李，進一步影響航班運作。

他批評，泰航將有限的地勤人力分配給其他簽約航空公司，以避免違約賠償，反而導致自家旅客行李處理人力不足。同時指出，泰航與前來協助處理行李的軍方人員協調不佳，甚至沒有提供足夠的食物及住宿。

素拉薩說：「士兵來幫忙，卻連食物都沒有給他們，也沒有住宿，只能返回部隊吃飯，再去幫忙。」

素拉薩表示，這起危機不只是泰航營運問題，也損害泰國作為觀光目的地的形象及國家航空公司的聲譽。他因此要求泰航最大股東、泰國財政部召開緊急董事會議，討論解決危機及避免類似事件再次發生。

素拉薩說：「如果你認為任期即將結束就無所作為，我認為這是不可接受的。要嘛辭職，要嘛盡快卸任，以便讓真正想工作的人來接手。」

泰航執行長猜・安西里（Chai Eamsiri）昨天就航班與行李問題致歉。他當時表示，目前仍有超過5000件行李等待處理，希望在72小時內將滯留行李移出航廈。

另外，泰國交通部副部長西里蓬（Siripong Angkasakulkiat）也要求召開緊急董事會議，檢討事件原因、制定改善措施及應變計畫。（編輯：田瑞華）1150930