日本食品連2個月漲價逾3000項 調查：漲價潮恐延續至明年
日本食品10月再有3153項調漲，連續2個月逾3000項；物流、人事、匯率與國際情勢推升成本，漲價壓力預料將延續到未來數年。
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日本食品10月再有3153項調漲，連續2個月逾3000項；物流、人事、匯率與國際情勢推升成本，漲價壓力預料將延續到未來數年。
日本帝國數據銀行調查顯示，日本10月將漲價的食品多達3100多項，為今年第2多。食品漲價品項連續2個月突破3000項，是2023年6月、7月以來首見。
據日本放送協會（NHK）報導，日本帝國數據銀行（Teikoku Databank）針對日本國內主要食品製造商195家進行調查，10月共有3153項食品將調漲價格，僅次於9月的4900多項。
以品類來看，10月漲價品項最多的是「酒類、飲料」，共1399項，其中包括10月酒稅改制後成為增稅對象的發泡酒及第3類啤酒等。其次依序為醬汁、醬油等「調味料」820項，罐頭、冷凍食品等「加工食品」668項，以及「點心」165項。
帝國數據銀行指出，除了物流費、人事成本上升，中東局勢也推高包裝材料等成本，食品業者正陸續將這些成本轉嫁至售價。
漲價高峰落在9月與10月，11月以後漲價趨勢預計暫時趨緩。不過，目前已知2026年全年食品漲價品項達2萬100多項，預計繼去年後連續第2年超過2萬項，全年規模與去年大致相當。
帝國數據銀行分析：「原物料、人事及物流等成本環境依然嚴峻，也有企業無法透過漲價充分吸收成本增加的情況。目前仍有許多推高價格的因素。」
該機構並指出，美元兌日圓持續在150日圓以上，進口成本居高不下；豪雨及乾旱造成農水產品、畜產品供應不穩，也都可能進一步推升食品價格。
未來食品價格仍容易受到中東局勢及匯率等外部環境影響，預計直到2027年仍將斷續出現食品漲價。
日本帝國數據銀行調查顯示，10月共有3153項食品將調漲價格，確實連續2個月突破3000項，且是今年第2多，僅次於9月的4900多項。 漲價最多的是「酒類、飲料」共1399項，其次是「調味料」820項、「加工食品」668項與「點心」165項。主因包括物流費、人事成本上升，以及中東局勢推高包裝材料等成本。 帝國數據銀行認為，11月後漲價或暫時趨緩，但2026年全年漲價品項仍可能超過2萬項，且到2027年仍會斷續出現漲價；匯率、進口成本與天候異常都是主要風險。
精華 FAQ
日本帝國數據銀行調查顯示，10月共有3153項食品將調漲價格，確實連續2個月突破3000項，且是今年第2多，僅次於9月的4900多項。
漲價最多的是「酒類、飲料」共1399項，其次是「調味料」820項、「加工食品」668項與「點心」165項。主因包括物流費、人事成本上升，以及中東局勢推高包裝材料等成本。
帝國數據銀行認為，11月後漲價或暫時趨緩，但2026年全年漲價品項仍可能超過2萬項，且到2027年仍會斷續出現漲價；匯率、進口成本與天候異常都是主要風險。
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