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南韓情報機構：金正恩極度肥胖 心血管疾病風險高

中央社首爾30日綜合外電報導
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北韓領導人金正恩。（路透）
北韓領導人金正恩。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

南韓情報機構稱金正恩體重超過140公斤、屬極度肥胖，雖有較高心血管風險，但目前活動正常且受醫療團隊監控。

南韓國家情報院今天表示，根據最新評估，北韓領導人金正恩體重超過140公斤，屬「極度肥胖」，罹患心血管疾病的風險偏高，但他的活動能力未受影響，健康狀況並無異狀。

法新社報導，金正恩平時深居簡出、菸癮極重、體型肥胖。國際社會相當關注他的健康狀況，因為如果他猝死，恐將影響北韓這個擁核國家的接班與政局穩定。

南韓國會議員尹建永（Youn Kun-young）引述國情院的說法表示，金正恩「健康狀況被歸類為極度肥胖，體重超過140公斤」。

尹建永補充說，金正恩雖「罹患心血管疾病的風險偏高」，但活動能力未受影響，快步上樓不成問題。

「（金正恩）在專屬的醫療團隊密切監控下，目前評估沒有健康問題。」

外界2020年一度對金正恩的健康狀況起疑，當時他缺席已故祖父誕辰紀念活動，消失於公眾視野約有20天，引發可能病重，需要動手術的傳言。

金正恩的父親金正日、祖父金日成，皆屬肥胖且菸癮甚大，兩人都死於心臟病。

北韓因其武器計畫遭到多項制裁，經濟在國家管制下停滯不前，糧食也長期短缺。

聯合國北韓人權專員薩蒙（Elizabeth Salmon）今年2月表示，糧食短缺是北韓主要的人道危機。

2019年北韓與美國高峰會期間，河內索菲特傳奇大都會酒店（Sofitel Legend Metropole Hanoi）行政主廚史馬特（Paul Smart）曾與金正恩私人廚師共事，史馬特當時表示，這位北韓領導人偏好生嫩肉類與高級美食。

史馬特說，據金正恩的兩名廚師（兩人都姓金）透露，這位北韓領導人的口味十分講究、所費不貲。

「他喜歡魚子醬、龍蝦，非常高檔的食材，包括鵝肝醬，他真的很喜歡盡情享受美食。」

精華 FAQ

  • 國情院指出，金正恩體重已超過140公斤，被歸類為極度肥胖，罹患心血管疾病的風險偏高；不過目前活動能力未受影響，整體健康狀況暫時沒有異狀。

  • 因為金正恩是北韓最高領導人，若他突然猝死，可能立刻牽動接班安排、軍政權力平衡與政局穩定；又因北韓是擁核國家，外界更擔心後續風險。

  • 報導提到金正恩平時深居簡出、菸癮極重，且偏好魚子醬、龍蝦、鵝肝等高級食材；其父金正日與祖父金日成也都肥胖，並死於心臟病。

南韓 金正恩 心血管疾病

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