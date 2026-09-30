杜拜航空駕駛艙爆喋血案一度急墜 乘客憶驚恐瞬間

一架飛往以色列的班機驚傳駕駛艙喋血事件，乘客事後稱當時就像在搭雲霄飛車。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 杜拜航空一架飛往以色列的班機在空中發生機師持刀傷人事件並急墜，乘客衝入駕駛艙制伏攻擊者後，航機轉降沙烏地塔布克機場，事件正由多個以色列機構調查。

一架飛往以色列 的班機驚傳駕駛艙喋血事件，一名機師刺傷另一機師，飛機一度急墜。乘客事後稱當時就像在搭雲霄飛車，人們放聲尖叫，所幸有人衝進駕駛艙，阻止情況惡化。

根據航班追蹤網站FlightRadar24資訊，杜拜 航空（flydubai）編號FZ1073航班原定從阿拉伯聯合大公國的杜拜（Dubai）飛往以色列特拉維夫（Tel Aviv），途中於飛越約旦領空時偏離航道，轉向沙烏地阿拉伯 ，然後在沙烏地西北部的塔布克機場（Tabuk Airport）降落。

Flightradar24指出，該航機數據顯示，在第一次發出緊急訊號前，飛機於30秒內突然快速下降近1萬4000英尺（約4267公尺）。

乘客伊塔列（Almog Italie）事後告訴法新社：「（當時）就像我們經歷了非常嚴重的亂流，但其實並沒有亂流。」他形容在短短幾秒內下降數千英尺的感覺，就像坐「雲霄飛車」一樣。

另有兩名女性在接受以色列電視台第12頻道（Channel 12）採訪時表示：「人們開始尖叫。隨後，飛機開始左右搖晃。」

乘客史匹格（Dalia Shpigel）則告訴「國土報」（Haaretz），前排座位的乘客在察覺情況不對後，「有3至5名男子衝進駕駛艙」，制伏了攻擊者，並開始救治受傷的機師。

她說：「在降落前一個小時，我們感覺飛機已經失去控制，開始上下顛簸。那些人看到飛機開始俯衝，於是闖進駕駛艙。」

史匹格表示，這些「年輕男子」隨後接手處理現場，並開始照料其他乘客；與此同時，飛機改變航向，準備降落在沙烏地。

根據以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的說法，持械傷人的機師顯然試圖讓飛機連同機上所有人一起墜毀。以色列國防部長卡茲（Israel Katz）則形容這起事件是「聖戰分子恐怖攻擊未遂」，「多虧數名以色列乘客的英勇行動，才能予以挫敗」。

一名以色列官員告訴美國有線電視新聞網（CNN），包括以色列國家安全局（Shin Bet）、情報機構摩薩德（Mossad）、以色列軍方、以色列交通部在內的多個機構，都參與調查今天早上發生的這起事件。

這名官員說，目前調查的主要問題之一是，為何這架航班的機組人員中，會有一名來自非以色列邦交國的機師。

兩名以色列官員稍早告訴CNN，有一名機師是阿曼籍。其中一名官員透露，這名阿曼籍人士是副機長，據稱就是這起暴力事件的攻擊者。

阿曼與以色列沒有正式外交關係。目前尚不清楚這名阿曼籍機師是如何取得飛往以色列的許可。