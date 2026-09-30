英情報機關警告 中國藉資助AI等學術研究提升刺探情報能力

英國情報機關「軍情五處」（MI5）今天前所未見發布1份「間諜警報」，警告有1個中國組織代替中國國家安全部資助學者從事人工智慧（AI）等議題研究，來強化中國刺探情報能力。美聯社

AI摘要 文章摘要整理： 英國軍情五處罕見警告，中國通用技術研究院疑代中國國安部資助英國學者研究AI等議題，以提升刺探情報能力，並提醒持續合作可能觸犯英國國家安全法。

英國情報機關「軍情五處」（MI5）今天前所未見發布1份「間諜 警報」，警告有1個中國組織代替中國國家安全部資助學者從事人工智慧 （AI）等議題研究，來強化中國刺探情報能力。

路透社報導，軍情五處在這則「間諜警報」（Espionage Alert）中說，有100多名在英國的學者曾參與由中國通用技術研究院（China General Technology Research Institute，CGTRI）資助的計畫，而這個機構與中國國家安全部「關係非常密切」。

軍情五處表示，這是他們首次獨立對外發布警報，他們已經確認，中國通用技術研究院資助這些學術研究的主要目的，是要直接強化中國國安部刺探情報的技術能力。

警報內文指出，英國學者貢獻過的相關研究計畫，主題包括AI、資安、隱蔽通信系統和隱寫術。中國通用技術研究院此舉「協助了中國國安部的間諜工作，對英國國家安全構成威脅」。

軍情五處還說，中國通用技術研究院有時也翻譯為China Academy of General Technology（CAGT），許多學者和機構或許懷抱善意與其交流合作，但他們並不知道這個機構與中國國安部關係密切。

不過軍情五處提醒，若今後有人仍持續與中國通用技術研究院合作，可能會違反2023年通過的英國「國家安全法」（National Security Act），而面臨起訴風險。