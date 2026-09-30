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杜拜航空空中喋血 以色列防長：是「聖戰恐攻」

編譯江昱蓁／即時報導
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一架杜拜航空的班機30日停在以色列班古里昂機場。歐新社
一架杜拜航空的班機30日停在以色列班古里昂機場。歐新社

AI摘要

文章摘要整理：

杜拜航空一架從杜拜飛往以色列的班機，因駕駛艙內發生衝突而改降沙烏地阿拉伯塔布克；以色列方面指稱是恐攻，但航空公司強調仍待正式調查。

杜拜航空一架由阿拉伯聯合大公國杜拜飛往以色列的班機，30日因兩名機師在駕駛艙內發生衝突，導致班機轉降沙烏地阿拉伯塔布克機場。對此，以色列國防部長卡茲稱該事件為一起「聖戰恐怖攻擊」，稱機師有意讓班機墜毀使所有人喪命，並讚揚機上的以色列乘客制服了飛行員。

以色列總理內唐亞胡聲明也說，當班機接近以色列時，「其中一名駕駛刺傷另一名駕駛，顯然有意讓飛機墜毀，而當時機上還有乘客在。」

他說，一名以色列乘客告訴他「飛機旋轉並下降，還說他（指該乘客）設法與一名機組人員闖入駕駛艙，合力制伏刺傷人並試圖破壞飛機系統的駕駛。機上另一名機組人員進入駕駛艙並設法穩定機身」。

一名記者告訴英國廣播公司（BBC），其母親當時在班機上，母親說「飛機在空中顛簸隨後俯衝，人們意識到駕駛艙出了大問題」，而數名坐在前艙的年輕以色列男子走入駕駛艙隨後控制飛機，這是段「非常艱難的經驗」。

杜拜航空發言人則說，30日由杜拜國際機場飛往以色列班古里昂機場的FZ 1073航班，「駕駛艙內發生了爭執事件」。飛機在「當時值班的杜拜航空機組人員成功控制下，改道並安全降落於塔布克機場」。所有乘客與機組員均平安無恙，公司已派遣2架班機至塔布克，以緩解乘客與機組員的心理壓力，該事件不影響其他定期航班。

不過，發言人說「事件背後原因尚不清楚，仍須正式調查，請民眾不要過早猜測」。

精華 FAQ

  • 涉事班機為杜拜航空FZ 1073航班，原定自阿拉伯聯合大公國杜拜國際機場起飛，目的地是以色列的班古里昂機場，途中因事故轉降塔布克。

  • 以色列國防部長卡茲與總理內唐亞胡都認為，事件疑似是蓄意讓班機墜毀的攻擊行為，並形容為「聖戰恐怖攻擊」，但仍屬單方面指控。

  • 杜拜航空表示，當班機在空中時駕駛艙內發生爭執，機組人員隨後成功控制局面並安全降落塔布克；公司強調原因尚不清楚，須待正式調查。

以色列 杜拜 內唐亞胡

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