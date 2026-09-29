黛安娜回憶錄掀波 傳威廉王子因親舅舅爆料「感到受傷」

威廉王子與凱特王妃9月29日造訪英國里茲的AMT Headingley體育場。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 史賓塞在新書中重談黛安娜葬禮與王室往事，評論員指威廉因舅舅揭露童年創傷而受傷，查理三世也再陷爭議。

英國王室再掀家庭爭議。已故黛安娜王妃 的弟弟史賓塞近日出版新書「天鵝之歌：黛安娜，我的姊姊」（Swan Song: Diana, My Sister），重新談及1997年黛安娜葬禮等往事。王室評論員金西・斯科菲爾德（Kinsey Schofield）接受Page Six訪問時表示，威廉王子可能因爆料來自自己的舅舅而感到格外難受；她指出，史賓塞重新揭開威廉童年時期的痛苦，也涉及對現任國王查理三世 的指控。

史賓塞在書中透露，他當年強烈反對查理王子要求威廉和哈利 步行跟在黛安娜的棺木後方。現年62歲的史賓塞回憶自己曾與查理「在一連串憤怒中爭吵」，但最終未能改變安排，威廉與哈利仍從肯辛頓宮一路陪同父親，走到西敏寺。

斯科菲爾德表示：「史賓塞曾在葬禮上承諾，黛安娜的娘家會保護威廉和哈利。但將近30年後，威廉看到舅舅重新揭開他童年時期最痛苦的事件，同時對他的父親提出非常嚴重的指控。」

她又指出，對威廉而言，問題不只是家庭關係，因為他同時也是未來的英國國王。斯科菲爾德認為，重新談論1997年的私人對話、批評現任國王，以及再次揭開王室歷史中最具爭議的時期，都可能引發外界討論。

斯科菲爾德表示，威廉成年後一直試圖為母親的記憶「劃出界線」，也試圖抵抗外界不斷商業化黛安娜的一生。她說，如今這條界線被黛安娜的親弟弟打破了，對威廉而言可能尤其難受。

至於查理三世，斯科菲爾德稱，據她了解，威廉和查理都存在「相當大的沮喪與憤怒」，但原因不同。她表示，對國王而言，相關內容涉及近30年前一段據稱的私人對話，可能被視為針對其人格的攻擊；另一方面，查理多年來也一直承受在黛安娜故事中被塑造成「反派」的形象。