我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美多數國家公園未必適合年長旅客 但這9處例外

甲骨文創辦人艾利森砸千萬 買佛州8豪宅給部屬住

摩洛哥首位女總理掌權 矢言讓年輕人重拾希望

中央社摩洛哥首都拉巴特29日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
摩洛哥國王穆罕默德六世任命曼蘇里為摩洛哥首位女性總理。（歐新社）
摩洛哥國王穆罕默德六世任命曼蘇里為摩洛哥首位女性總理。（歐新社）

AI摘要

文章摘要整理：

摩洛哥國王任命曼蘇里出任首位女性總理，她承諾讓年輕人重拾希望，並將面對組閣、失業、物價壓力及重大國家議題。

摩洛哥王室表示，國王穆罕默德六世（King Mohammed VI）今天任命曼蘇里為摩洛哥首位女性總理。曼蘇里則矢言將讓年輕人對國家重拾希望。

曼蘇里（Fatima Ezzahra El Mansouri）所屬的「真誠與現代黨」（Authenticity and Modernity Party，PAM）在23日的國會大選中勝選。

王室發布聲明指出，國王已要求曼蘇里籌組新政府。摩洛哥為君主立憲國家，國王在外交政策、國防與其他重要領域仍掌握廣泛權力。

這場選舉距離摩洛哥爆發大規模移民危機不到2個月。當時數以萬計、以年輕人為主的摩洛哥民眾湧入西班牙海外自治市休達（Ceuta）。

法新社報導，曼蘇里將年輕人視為施政重點，矢言將讓青年對這個面臨日益沉重經濟與社會壓力的國家「重拾希望」。

現年50歲的曼蘇里，過去20年來從馬拉喀什市長一路走向國家政治核心，建立自己的政治生涯。

由於「真誠與現代黨」在本屆國會選舉未取得過半席次，曼蘇里將必須與其他政黨磋商，籌組執政聯盟。

曼蘇里執政後料將面臨多項棘手課題，包括失業、生活成本，以及貧富差距等問題。她在競選時表示：「年輕人正經歷一場危機，我們必須為他們提供解方…來讓他們重拾希望。」

曼蘇里出身馬拉喀什望族，在加入王室顧問希瑪（Fouad Ali El Himma）於2008年創立的「所有民主人士運動」（Movement for All Democrats）後，踏入政壇。該組織為「真誠與現代黨」的成立奠定基礎。

2009年，年僅33歲的曼蘇里成為觀光勝地馬拉喀什首位女性市長。2年後，曼蘇里進入國會，在黨內地位扶搖直上。

曼蘇里近期受訪時表示：「我從地方參政起家，我的信心來自信任我的馬拉喀什民眾。」

2015年，曼蘇里在市長選舉中敗給伊斯蘭主義反對黨「正義與發展黨」（Justice and Development Party，PJD）的貝爾凱德（Mohamed Larbi Belcaid）。

然而，曼蘇里2021年再度當選馬拉喀什市長，並於同年稍後獲任命為國土規劃暨住房部長。

曼蘇里將必須監督摩洛哥共同主辦的2030年世界盃足球賽事宜，同時推動政府針對具爭議的西撒哈拉地區提出的自治計劃。

精華 FAQ

  • 她是50歲的曼蘇里，早年從馬拉喀什市長做起，2008年加入相關政治運動後逐步上升，2009年成為首位女性市長，之後進入國會並進入部長層級。

  • 由於其政黨未過半，她必須與其他政黨協商組閣；同時還要應對失業、生活成本上升、貧富差距擴大，以及年輕人對前景失望等社會壓力。

  • 任命發生在大規模移民危機後不久，顯示年輕族群壓力升高；此外，新政府還要推動2030年世界盃籌備，並處理具爭議的西撒哈拉自治計劃。

休達

上一則

機械人從大理石塊刻出複雜雕塑 義大利數百年工藝掀變革

下一則

曼谷水患影響機場運作 泰航減少30航班至少3天

延伸閱讀

出口民調：德國邦選舉極右再勝 梅爾茨稱「災難」

出口民調：德國邦選舉極右再勝 梅爾茨稱「災難」
共和黨年輕選將2年後捲土重來 再戰州眾議會30選區

共和黨年輕選將2年後捲土重來 再戰州眾議會30選區
英相柏能聯大演說：設資訊防衛中心對抗假訊息

英相柏能聯大演說：設資訊防衛中心對抗假訊息
俄羅斯國會選舉18日登場 普亭陣營幾乎篤定勝選

俄羅斯國會選舉18日登場 普亭陣營幾乎篤定勝選

熱門新聞

英國哈利王子。（路透）

王室身價擺在那邊：哈利王子1場演講費最高拿100萬美元

2026-09-25 19:40
凱特王妃出席「挖掘者」倫敦首映。（路透）

阿湯哥電影首映 凱特王妃配戴「罕見王室珠寶」紫禮服美翻

2026-09-22 20:59
新加坡的人均GDP，亞洲第一，但亮麗成就的背後，卻隱藏許多辛酸。美聯社

新加坡有錢卻不快樂 前外長談國家繁榮的代價

2026-09-23 12:10
伊朗總統裴澤斯基安。(歐新社)

伊朗總統公開訴苦：在中國的資金受阻 無法匯出來

2026-09-26 12:24
越南正面臨未富先老的人口危機，人口紅利恐剩10年。不僅新生兒數量下降，社會高齡化也加速，社會壓力倍增。預計到2034年，老人數量將首次超過兒童數量，人口結構反轉，專家因此呼籲儘速升級人力資本。(中央社)

智庫：越南人口結構逆轉倒數 勞力不升級紅利成壓力

2026-09-24 22:04
伊朗外長阿拉奇25日在紐約聯合國總部回應媒體提問。（新華社）

川普拒絕7天停火方案 伊朗最新回應：僅1情況能重開荷莫茲海峽

2026-09-26 22:20

超人氣

更多 >
紐時主管遭槍殺／變性埋殺機？他做女跨男手術 妻曾動手拔管

紐時主管遭槍殺／變性埋殺機？他做女跨男手術 妻曾動手拔管
紐約機場安檢查出多張假駕照 出生日期不同卻是同一張臉

紐約機場安檢查出多張假駕照 出生日期不同卻是同一張臉
整理包／康乃爾大學性侵案 7男凌虐1女7小時 寫作文就沒事？

整理包／康乃爾大學性侵案 7男凌虐1女7小時 寫作文就沒事？
兩口之家也很好買 好市多忠實顧客常囤的十項商品

兩口之家也很好買 好市多忠實顧客常囤的十項商品
紐時主管加州遭槍殺 華裔岳父母輪流開槍、蒙面埋伏

紐時主管加州遭槍殺 華裔岳父母輪流開槍、蒙面埋伏