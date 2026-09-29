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南韓掀「追鯊」熱潮 近61萬人湧釜山爭睹迷航短尾真鯊

中央社釜山29日綜合外電報導
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南韓東南部釜山一處海濱公園，一條受困水道中、體長3.5公尺的鯊魚。歐新社
南韓東南部釜山一處海濱公園，一條受困水道中、體長3.5公尺的鯊魚。歐新社

AI摘要

文章摘要整理：

南韓釜山一條受困水道的短尾真鯊引發追鯊熱潮，10天內吸引近61萬人朝聖；當局多次嘗試引導牠返回大海未果，預計將改用特製網具再接再厲。

南韓當局指出，過去10天估計有近61萬人造訪東南部釜山一處海濱公園，只為一睹一條受困水道中、體長3.5公尺的鯊魚。當局今天嘗試引導牠游向大海，卻以失敗告終。

韓聯社報導，這條「網紅鯊魚」最早於18日在釜山東區北港親水公園一條狹窄水道中被發現，民眾對牠暱稱「小北港」。英國「衛報」（The Guardian）報導，釜山當局估計，19日至28日有60萬7000人到水道邊一睹這條鯊魚。

民眾關注度在中秋節期間達到高峰，4天共有48萬3000人湧入親水公園，單日拜訪人數從10萬1000人到14萬人不等，遠高於通常假期期間每天平均約2000人的入園數，增幅至少達50倍。

當地海上警察和相關單位曾經試圖驅趕鯊魚離開，但是「小北港」始終不願意游離。

當局今天嘗試引導牠游向大海，仍以失敗告終，相關單位正規劃於近日內重啟行動。

釜山海洋警察署及有關機關動用5艘船，在人工水道內噴射水流，嘗試引導這隻短尾真鯊游向外海。上午10時發現鯊魚後，相關人員往水道出口方向緩慢移動並且持續噴水。牠則一再地迅速從船尾游開，閃避水流。

當局下午停止行動，表示預計本周稍晚將以根據這條人工水道寬度和深度設計的特製網具再次展開行動。

精華 FAQ

  • 牠最早於18日在釜山東區北港親水公園的一條狹窄人工水道中被發現，因受困而停留在當地，民眾也因此替牠取了「小北港」的暱稱。

  • 釜山當局估計，19日至28日共有60萬7000人前往水道邊觀賞，僅中秋連假4天就湧入48萬3000人，遠高於平日假期水準。

  • 海警與相關單位出動5艘船，在人工水道內持續噴射水流並緩慢推進至出口方向，但鯊魚多次閃避，今天的引導行動最終仍以失敗收場。

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