颶風波洛登陸墨西哥 海水直撲街道、學校停課

颶風波洛（Polo）29日在墨西哥下加利福尼亞（Baja California）半島登陸。圖為28日在颶風逼近之際，民眾看著潮水上漲。歐新社

AI摘要 文章摘要整理： 颶風波洛登陸墨西哥下加利福尼亞半島，強風掀浪衝破防線並引發停電與淹水，當局動員軍力、停課並設置避難中心應對。

颶風 波洛（Polo）今天在墨西哥 下加利福尼亞（Baja California）半島登陸，造成停電和淹水，海水更衝破沿岸防護設施，直撲街道。

法新社報導，墨西哥軍方已在南下加利福尼亞州（Baja California Sur）部署近7000名軍人。該州已宣布停課，並要求公務員在可行的情況下居家辦公。

隨著颶風波洛接近，強風在人口近6000人的漁村聖卡羅斯港（Puerto San Carlos）附近掀起巨浪。法新社記者觀察到，海水已突破數處沙堤防線，導致大量海水湧入街道。

鎮上電力供應中斷，棕櫚樹在強風中劇烈搖擺，墨西哥當局已下令居民就地避難。南下加利福尼亞州內已開設約169處避難中心。

美國國家颶風中心（NHC）指出，颶風波洛今天的持續風速達每小時175公里。

這場3級風暴是今年繁忙風暴季中的最新一起天災。受到聖嬰現象（El Niño）推波助瀾，赤道太平洋溫度前所未見地上升，進一步加劇今年風暴活動。

除了颶風波洛之外，氣象學家也正在監測太平洋上另一個熱帶風暴拉契爾（Rachel），這個風暴目前位於墨西哥外海，預計將沿著海岸平行移動，在本週中期增強為颶風。（譯者：高照芬/核稿：楊昭彥）1150929

颶風波洛（Polo）29日在墨西哥下加利福尼亞（Baja California）半島登陸。圖為民眾站在洛雷托（Loreto）淹水的道路上。路透