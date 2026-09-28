新研究揭癌細胞「斷糧」生存機制 助提高療效減輕副作用
一項由英國雪菲爾大學（University of Sheffield）研究團隊展開的新研究揭示部分侵襲性癌細胞在營養供應受限環境中的生存機制，相關發現可能為提高現有癌症療法的效果提供新標靶。
研究團隊近日發布新聞稿介紹，研究人員重點分析了周圍存在緻密瘢痕樣細胞外基質（extracellular matrix）的侵襲性乳癌與胰臟癌。這種瘢痕樣結構會限制血液和營養物質輸送，但這類腫瘤仍能持續生長。
研究發現，細胞外基質的主要成分 I 型膠原蛋白（Type I collagen）有助於癌細胞適應這種營養匱乏的嚴苛環境。在部分乳癌與胰臟癌中，細胞外基質佔腫瘤質量的比率可達到 90%。研究顯示，當作為細胞主要能量來源的葡萄糖濃度下降時，細胞外基質中的 I 型膠原蛋白會觸發相關訊號，使癌細胞轉而吸收維持其生長與生存所需的重要胺基酸。
這一過程仰賴一種名為 LAT1 的轉運蛋白，它如同一個內部輸送系統，將胺基酸運送到癌細胞中。細胞模型實驗顯示，阻斷 LAT1 並干擾癌細胞與膠原蛋白的相互作用，可使癌細胞缺乏關鍵營養物質。
相關論文已發表在美國《公共科學圖書館：生物學》（PLOS Biology）期刊上。論文主要作者、雪菲爾大學高級講師埃萊娜・賴內羅（Elena Rainero）表示，如果能阻斷這種由膠原蛋白驅動的生存機制，不僅有可能減緩癌細胞的生長與擴散，也能提高癌細胞對化療等現有療法的敏感性，這有助於減少藥物劑量，減輕嚴重副作用，同時提高治療效果。
研究指出，部分侵襲性癌細胞在葡萄糖不足時，會利用細胞外基質中的I型膠原蛋白啟動生存訊號，改從環境中吸收胺基酸，以維持生長與存活。 LAT1是一種胺基酸轉運蛋白，負責把重要胺基酸運進癌細胞內。當膠原蛋白相關訊號被啟動後，癌細胞更依賴LAT1獲取養分，維持在低糖環境中的生存。 若能阻斷膠原蛋白驅動的生存機制，可能減緩癌細胞生長與擴散，並提高其對化療等療法的敏感性，讓藥物劑量有機會降低，進而減輕嚴重副作用。
精華 FAQ
研究指出，部分侵襲性癌細胞在葡萄糖不足時，會利用細胞外基質中的I型膠原蛋白啟動生存訊號，改從環境中吸收胺基酸，以維持生長與存活。
LAT1是一種胺基酸轉運蛋白，負責把重要胺基酸運進癌細胞內。當膠原蛋白相關訊號被啟動後，癌細胞更依賴LAT1獲取養分，維持在低糖環境中的生存。
若能阻斷膠原蛋白驅動的生存機制，可能減緩癌細胞生長與擴散，並提高其對化療等療法的敏感性，讓藥物劑量有機會降低，進而減輕嚴重副作用。
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