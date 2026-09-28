新研究揭癌細胞「斷糧」生存機制 助提高療效減輕副作用

示意圖。（取自123RF）

一項由英國雪菲爾大學（University of Sheffield）研究團隊展開的新研究揭示部分侵襲性癌細胞 在營養供應受限環境中的生存機制，相關發現可能為提高現有癌症 療法的效果提供新標靶。

研究團隊近日發布新聞稿介紹，研究人員重點分析了周圍存在緻密瘢痕樣細胞外基質（extracellular matrix）的侵襲性乳癌 與胰臟癌。這種瘢痕樣結構會限制血液和營養物質輸送，但這類腫瘤仍能持續生長。

研究發現，細胞外基質的主要成分 I 型膠原蛋白（Type I collagen）有助於癌細胞適應這種營養匱乏的嚴苛環境。在部分乳癌與胰臟癌中，細胞外基質佔腫瘤質量的比率可達到 90%。研究顯示，當作為細胞主要能量來源的葡萄糖濃度下降時，細胞外基質中的 I 型膠原蛋白會觸發相關訊號，使癌細胞轉而吸收維持其生長與生存所需的重要胺基酸。

這一過程仰賴一種名為 LAT1 的轉運蛋白，它如同一個內部輸送系統，將胺基酸運送到癌細胞中。細胞模型實驗顯示，阻斷 LAT1 並干擾癌細胞與膠原蛋白的相互作用，可使癌細胞缺乏關鍵營養物質。

相關論文已發表在美國《公共科學圖書館：生物學》（PLOS Biology）期刊上。論文主要作者、雪菲爾大學高級講師埃萊娜・賴內羅（Elena Rainero）表示，如果能阻斷這種由膠原蛋白驅動的生存機制，不僅有可能減緩癌細胞的生長與擴散，也能提高癌細胞對化療等現有療法的敏感性，這有助於減少藥物劑量，減輕嚴重副作用，同時提高治療效果。