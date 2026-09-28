法牧靈最後一站 教宗籲歐助對抗國際關係欺騙與謊言
天主教教宗良十四世今天表示，各國之間的關係變得日益不文明，人們甚至以「謊言與欺騙」為傲。他呼籲歐洲協助打破這種惡性循環，並在國際關係中培養相互尊重。
法新社報導，教宗良十四世（Pope Leo XIV）今天在法國牧靈訪問的最後一站、鄰近德國邊境的梅斯市（Metz）發表談話，未點名任何世界領袖。
教宗將歐洲視為大國間的制衡力量，過去曾呼籲歐洲聯盟（EU）克服緊張關係、重新尋求團結，以追求烏克蘭及其他地區的和平。
身為首位來自美國的教宗，良十四世近幾個月來因華府強硬的移民打壓政策及對伊朗戰爭，多次與美國總統川普（Donald Trump）發生衝突。
川普曾批評他在打擊犯罪方面「軟弱」，在外交政策上「糟糕透頂」。
全球14億天主教徒的領袖良十四世與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）一同出席活動時表示：「個人與國家之間的關係正變得越來越不文明。守信的價值受到輕視，相反地，人們卻以謊言和欺騙為傲。」
這是近20年來教宗首次正式訪問法國，良十四世表示：「歐洲可以透過其學會培養與維護對他人的尊重，來協助打破這種惡性循環。」
在為期4天的法國牧靈訪問中，教宗始終展現笑容與親和力，樂於與民眾互動。
他在鄰近德國邊境的梅斯市表示，國際關係正變得愈來愈不文明，並警告各國之間有人以謊言與欺騙為傲，呼籲回到守信與相互尊重。 他認為歐洲可成為大國間的制衡力量，透過培養與維護對他人的尊重，協助打破當前國際關係的惡性循環，並為烏克蘭及其他地區和平創造條件。 作為首位美國籍教宗，良十四世近幾個月多次批評華府的移民打壓政策及對伊朗的戰爭立場；川普則反指他在打擊犯罪與外交政策上表現不佳。
精華 FAQ
他在鄰近德國邊境的梅斯市表示，國際關係正變得愈來愈不文明，並警告各國之間有人以謊言與欺騙為傲，呼籲回到守信與相互尊重。
他認為歐洲可成為大國間的制衡力量，透過培養與維護對他人的尊重，協助打破當前國際關係的惡性循環，並為烏克蘭及其他地區和平創造條件。
作為首位美國籍教宗，良十四世近幾個月多次批評華府的移民打壓政策及對伊朗的戰爭立場；川普則反指他在打擊犯罪與外交政策上表現不佳。
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