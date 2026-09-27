我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南韓中餐廳「習近平」遭中國人噴漆 嫌犯逃回中國

鄭麗文見習近平前先給稿？國民黨：正常幕僚工作

日本前外長岩屋毅訪中：日中更應透過對話改善關係

記者謝守真／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本前外務大臣岩屋毅27日以日本國際貿易促進協會會長身分率團訪問中國。他在當日啟...
日本前外務大臣岩屋毅27日以日本國際貿易促進協會會長身分率團訪問中國。他在當日啟程前表示，在日中關係嚴峻的時候，更應該透過對話尋求改善關係之路。若能與中國政府要員會面，希望坦率交換意見。 (美聯社)

中日關係持續陷入僵局之際，日本前外務大臣岩屋毅27日起以「日本國際貿易促進協會」（國貿促）會長身分訪問中國。他表示，正因日中關係嚴峻，更應透過對話尋求改善關係之路，此行旨在推動經濟交流，若能與中國政府要員會面，「希望坦率交換意見」。

日本共同社報導，國貿促代表團27日抵達中國北京首都國際機場。岩屋毅等人希望與中國領導層會面。報導稱，去年11月首相高市早苗作出關於台灣有事的國會答辯後，日中經濟界交流陷入停滯，此行將摸索改善雙邊關係的突破口。

而在當日啟程前，岩屋毅於東京羽田機場說道，「正是在日中關係嚴峻的時候，更應該透過對話尋求改善關係之路。」他並稱，此次訪問中國旨在推動經濟交流順利開展並取得發展。他表示，若能與中國政府要員會面，「希望坦率交換意見」。

共同社曾指，岩屋毅24日在東京出席中國「十一國慶日」招待會時透露，將從27日起訪問中國。岩屋毅今年7月接任6月去世的日本前眾議院議長河野洋平，出任國貿促會長，並將以會長身分訪華。岩屋當時表示，日中關係正處「極其嚴峻的局面」，希望與中方「坦率交換意見」，並稱希望從民間立場為日中關係發展和改善盡綿薄之力。

報導提到，此次訪華團由日本企業高階主管等約50人組成，原計畫6月訪華，但河野洋平在出訪前不久去世，行程因此推遲。國貿促代理會長、前厚生勞動副大臣橋本岳等人6月曾小規模訪華，與中國外交部副部長華春瑩舉行會談，此後重新協調9月中下旬訪華行程。

據了解，國貿促是日本對華貿易與經濟交流的窗口。國貿促代表團往年訪華時會與中方領導層會面，上次在去年6月，河野洋平率領的訪華團與中國國務院總理李強舉行會談。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 他以日本國際貿易促進協會會長身分訪中，核心目的是推動日中經濟交流順利開展，並在關係緊張之際，透過對話尋求改善雙邊關係的路徑。

  • 因去年11月高市早苗就台灣有事發言後，日中經濟界交流一度停滯，此次代表團訪華被視為嘗試重啟溝通，並為雙邊關係尋找新的突破口。

  • 代表團約有50人，由日本企業高階主管等組成。原本6月要訪華，但因前會長河野洋平去世而延期；之後曾由橋本岳等人先行小規模訪華。

日本 高市早苗

上一則

美軍駐英基地旁 5男涉違爆裂物法被捕 拆彈隊查可疑車輛

下一則

南韓中餐廳「習近平」遭中國人噴漆 嫌犯逃回中國

延伸閱讀

日美領袖擬22日紐約會談 川習會前協調對中政策

日美領袖擬22日紐約會談 川習會前協調對中政策
張榮恭訪日 石破茂盼會鄭麗文

張榮恭訪日 石破茂盼會鄭麗文
川習會前先卡位 高市早苗與川普閉門會談35分鐘 協調對中政策

川習會前先卡位 高市早苗與川普閉門會談35分鐘 協調對中政策
川習都提美中二戰抗日歷史 高市回應：日美早已和解

川習都提美中二戰抗日歷史 高市回應：日美早已和解

熱門新聞

1997年9月6日，黛安娜王妃葬禮，菲立普親王（左起）、威廉王子、史賓塞、哈利王子與查理王儲在西敏寺外送別。（美聯社）

黛妃親弟憶5人步行送葬：查理想站C位 遭菲立普親王否決

2026-09-20 00:01
英國哈利王子。（路透）

王室身價擺在那邊：哈利王子1場演講費最高拿100萬美元

2026-09-25 19:40
凱特王妃出席「挖掘者」倫敦首映。（路透）

阿湯哥電影首映 凱特王妃配戴「罕見王室珠寶」紫禮服美翻

2026-09-22 20:59
新加坡的人均GDP，亞洲第一，但亮麗成就的背後，卻隱藏許多辛酸。美聯社

新加坡有錢卻不快樂 前外長談國家繁榮的代價

2026-09-23 12:10
英國哈利王子（右）2021年7月在肯辛頓宮低地花園的黛安娜王妃新雕像揭幕時與舅舅斯賓塞伯爵（左）交談。（路透）

黛妃胞弟新書揭姊人生最後一周 嘆哈利夫婦處境「與當年相似」

2026-09-20 07:20
伊朗總統裴澤斯基安。(歐新社)

伊朗總統公開訴苦：在中國的資金受阻 無法匯出來

2026-09-26 12:24

超人氣

更多 >
川普15歲孫女用中文問候 習近平夫婦：沒想到長這麼高了

川普15歲孫女用中文問候 習近平夫婦：沒想到長這麼高了
華人從加州搬到波士頓「天都黑了」 9月清晨僅8度、最不習慣這一點

華人從加州搬到波士頓「天都黑了」 9月清晨僅8度、最不習慣這一點
NFL／湯姆布雷迪曾離隊11天 消瘦一大圈 仍挽不回超模老婆

NFL／湯姆布雷迪曾離隊11天 消瘦一大圈 仍挽不回超模老婆
搭機千萬別空腹 空服員曝「半數機上急救」全因登機前沒飲食

搭機千萬別空腹 空服員曝「半數機上急救」全因登機前沒飲食
試吃好市多「拉絲起司餅」立刻搬12包 華人讚：微波2分鐘就能吃

試吃好市多「拉絲起司餅」立刻搬12包 華人讚：微波2分鐘就能吃