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美軍駐英基地旁 5男涉違爆裂物法被捕

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美軍駐英基地旁 5男涉違爆裂物法被捕 拆彈隊查可疑車輛

中央社倫敦27日綜合外電報導
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警方封鎖前往皇家空軍費爾福德基地的道路。（美聯社）
警方封鎖前往皇家空軍費爾福德基地的道路。（美聯社）

英格蘭西南部供美國空軍使用的費爾福空軍基地近日加強維安後，警方今天宣布發生「重大事件」，已依涉嫌違反爆裂物法逮捕數名男性，附近一處村莊的居民也被疏散。

路透報導，英國政府已授權美方使用費爾福皇家空軍基地（RAF Fairford），對正在攻擊荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）船舶的伊朗飛彈陣地發動打擊。

路透記者目擊，武裝警察封鎖費爾福空軍基地正門的通道，基地附近的費爾福村（Fairford）約有30輛緊急救援車輛待命，其中包括警車、救護車和消防車。

格洛斯特郡（Gloucestershire）警方在聲明中表示，在宣布發生重大事件後，目前正在疏散基地附近威爾福德村（Whelford）的數棟房舍，且已有數名男性因涉嫌違反爆裂物法被捕。

聲明指出：「陸軍專業爆裂物處理小組正在檢查數台車輛。」

美國空軍發言人稱，不會談論具體的基地防護措施，僅表示美英雙方都保持警戒，並將採取適當措施。

英國7月表示，武裝部隊已準備好保護國家免受任何攻擊。在那之前，伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）曾警告英國，不要允許美國轟炸機從費爾福基地起飛。

英國政府官員也曾向關鍵基礎設施的業者說明俄羅斯構成的威脅。英國政府日益擔心可能發生蓄意破壞行徑及網攻，俄國則否認對西方國家發動混合攻擊。

英國格洛斯特郡警察局助理局長奧科恩(Richard Ocone)舉行記者會。警方...
英國格洛斯特郡警察局助理局長奧科恩(Richard Ocone)舉行記者會。警方稍早宣布皇家空軍費爾福德基地發生重大事件，並以涉嫌違反爆裂物法逮捕多名男子。(路透)

精華 FAQ

  • 警方宣布當地發生重大事件，已逮捕數名涉嫌違反爆裂物法的男性，並在基地附近展開封鎖與搜查，顯示現場可能涉及具安全風險的可疑物品或車輛。

  • 格洛斯特郡警方疏散了威爾福德村部分住戶，武裝警察封鎖基地通道，現場並有約30輛救援車待命，陸軍專業爆裂物處理小組也正在檢查數台車輛。

  • 費爾福基地是美軍可使用的英國基地，路透指出英國曾授權美方在此對伊朗飛彈陣地發動打擊，因此基地長期處於高敏感狀態，近期因地緣緊張而加強維安。

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