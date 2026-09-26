雅典觀光區住宅爆炸 6具遺體疑含4名美國觀光客

希臘雅典觀光區普拉卡發生1棟2層樓住宅建物疑因瓦斯外洩而爆炸倒塌，證實有6人罹難，其中4人可能是美國籍觀光客。(美聯社)

希臘首都雅典市中心的知名觀光 區普拉卡（Plaka）昨天發生1棟2層樓住宅建物疑因瓦斯外洩而爆炸倒塌，消防當局今天證實有6人罹難，其中4人可能是美國籍觀光客。

路透社報導，普拉卡鄰近雅典一些最熱門景點如衛城（Acropolis）和宙斯神廟（Temple of Zeus），爆炸建物附近有多家旅館和短租住房。事發後，救難人員在斷垣殘壁中尋找住在其中1間公寓中的1對年長夫妻，以及入住當中另1間公寓的4名觀光客。

雅典消防隊發言人今天在電視播出的簡報中說，穿戴重裝備的救難人員在搜救犬、攝影機及感測器的協助下找到6具遺體 。今天現場有救護車待命，準備將遺體送往醫院確認身分。

1名警方消息人士告訴路透社，搜救人員尋找的4名觀光客是2對美國伴侶，他們原定昨天下午3時搭乘1架從雅典機場出發的航班，但一直未到機場辦理登機。

這起爆炸波及附近的房屋、商店和車輛，噴出的瓦礫和碎玻璃最遠達3個街區外。事發前附近通報有瓦斯味，事後雅典市長表示，爆炸很可能與瓦斯設施有關。消防隊的刑事調查小組今天來到現場確認爆炸原因。（編譯：張正芊）1150926