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雅典觀光區住宅爆炸 6具遺體疑含4名美國觀光客

雅典觀光區住宅爆炸 6具遺體疑含4名美國觀光客

中央社雅典26日綜合外電報導
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希臘雅典觀光區普拉卡發生1棟2層樓住宅建物疑因瓦斯外洩而爆炸倒塌，證實有6人罹難...
希臘雅典觀光區普拉卡發生1棟2層樓住宅建物疑因瓦斯外洩而爆炸倒塌，證實有6人罹難，其中4人可能是美國籍觀光客。(美聯社)

希臘首都雅典市中心的知名觀光區普拉卡（Plaka）昨天發生1棟2層樓住宅建物疑因瓦斯外洩而爆炸倒塌，消防當局今天證實有6人罹難，其中4人可能是美國籍觀光客。

路透社報導，普拉卡鄰近雅典一些最熱門景點如衛城（Acropolis）和宙斯神廟（Temple of Zeus），爆炸建物附近有多家旅館和短租住房。事發後，救難人員在斷垣殘壁中尋找住在其中1間公寓中的1對年長夫妻，以及入住當中另1間公寓的4名觀光客。

雅典消防隊發言人今天在電視播出的簡報中說，穿戴重裝備的救難人員在搜救犬、攝影機及感測器的協助下找到6具遺體。今天現場有救護車待命，準備將遺體送往醫院確認身分。

1名警方消息人士告訴路透社，搜救人員尋找的4名觀光客是2對美國伴侶，他們原定昨天下午3時搭乘1架從雅典機場出發的航班，但一直未到機場辦理登機。

這起爆炸波及附近的房屋、商店和車輛，噴出的瓦礫和碎玻璃最遠達3個街區外。事發前附近通報有瓦斯味，事後雅典市長表示，爆炸很可能與瓦斯設施有關。消防隊的刑事調查小組今天來到現場確認爆炸原因。（編譯：張正芊）1150926

精華 FAQ

  • 消防當局表示，搜救人員在瓦礫堆中找到6具遺體，現場並以救護車待命準備送往醫院辨識身分，顯示這起事故已造成多人死亡。

  • 警方消息人士指出，搜救人員原本尋找的4名觀光客是2對美國伴侶，他們本應在昨天下午3時搭機離開雅典，但一直未到機場報到。

  • 爆炸波及附近房屋、商店和車輛，瓦礫與碎玻璃最遠噴到3個街區外；事前曾傳出瓦斯味，因此當局正朝瓦斯設施故障方向調查。

觀光 遺體

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