美政府力挺馬斯克 尋求歐盟撤銷對X開罰案

美國司法部表示，已正式向歐盟普通法院提出聲請，支持馬斯克尋求歐盟撤銷對其社群媒體平台X處以1億2000萬歐元（約1.4億美元）罰款案。路透

美國司法部 今天表示，已正式向歐盟 普通法院提出聲請，支持馬斯克 尋求歐盟撤銷對其社群媒體平台X處以1億2000萬歐元（約1.4億美元）罰款案。

路透報導，億萬富豪馬斯克（Elon Musk）2022年收購當時名為推特（Twitter）、後來更名為X的社群平台。人權倡議者及專家批評X平台上的仇恨言論、錯誤資訊，以及未經同意發布的露骨色情內容有增無減。

歐盟科技監管機關經過2年調查後，於2025年底，根據「數位服務法」（Digital Services Act），以違反網路內容規定為由對X開罰。這是歐盟這項指標性新法上路以來的首張罰單，引發華府批評。該法要求網路平台必須積極應對非法及有害內容。

美國司法部民事司助理部長舒梅特（Brett Shumate）表示：「歐洲聯盟執行委員會（European Commission）不當試圖擴大其監管權限，將管轄範圍延伸至不在其轄區內、也未在當地營運的美國企業。」

歐盟執委會強調，其法規並未針對特定國籍，僅是為了維護其數位及民主標準，而這些標準已成為全球其他地區的指標。

馬斯克曾表示，歐盟科技監管法規阻礙技術創新。