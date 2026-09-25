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美政府力挺馬斯克 尋求歐盟撤銷對X開罰案

中央社華盛頓24日綜合外電報導
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美國司法部表示，已正式向歐盟普通法院提出聲請，支持馬斯克尋求歐盟撤銷對其社群媒體...
美國司法部表示，已正式向歐盟普通法院提出聲請，支持馬斯克尋求歐盟撤銷對其社群媒體平台X處以1億2000萬歐元（約1.4億美元）罰款案。路透

美國司法部今天表示，已正式向歐盟普通法院提出聲請，支持馬斯克尋求歐盟撤銷對其社群媒體平台X處以1億2000萬歐元（約1.4億美元）罰款案。

路透報導，億萬富豪馬斯克（Elon Musk）2022年收購當時名為推特（Twitter）、後來更名為X的社群平台。人權倡議者及專家批評X平台上的仇恨言論、錯誤資訊，以及未經同意發布的露骨色情內容有增無減。

歐盟科技監管機關經過2年調查後，於2025年底，根據「數位服務法」（Digital Services Act），以違反網路內容規定為由對X開罰。這是歐盟這項指標性新法上路以來的首張罰單，引發華府批評。該法要求網路平台必須積極應對非法及有害內容。

美國司法部民事司助理部長舒梅特（Brett Shumate）表示：「歐洲聯盟執行委員會（European Commission）不當試圖擴大其監管權限，將管轄範圍延伸至不在其轄區內、也未在當地營運的美國企業。」

歐盟執委會強調，其法規並未針對特定國籍，僅是為了維護其數位及民主標準，而這些標準已成為全球其他地區的指標。

馬斯克曾表示，歐盟科技監管法規阻礙技術創新。

精華 FAQ

  • 美國司法部已正式向歐盟普通法院聲請，支持馬斯克要求撤銷歐盟對X開出的1億2000萬歐元罰款，等於公開站在X這一方，挑戰歐盟的處分。

  • 歐盟在經過2年調查後，依數位服務法認定X違反網路內容規定而開罰，理由是平台對非法、有害內容的處理不足，尤其涉及仇恨言論、錯誤資訊與露骨內容。

  • 爭議焦點在於歐盟是否越權管制美國企業。美方認為歐盟擴大監管權限，歐盟則強調法規不針對特定國籍，只是要維護數位與民主標準。

歐盟 馬斯克 司法部

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