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全日空客機在沖繩迫降3傷 乘客驚魂從滑梯逃生

中央社東京25日綜合外電報導
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日本全日空一架客機23日晚間原定從沖繩的那霸機場飛往佐賀，不料這架飛機因為右側發...
日本全日空一架客機23日晚間原定從沖繩的那霸機場飛往佐賀，不料這架飛機因為右側發動機失靈而返航，並迫降於那霸機場。示意圖。路透

日本全日空一架客機23日晚間原定從沖繩的那霸機場飛往佐賀，不料這架飛機因為右側發動機失靈而返航，並迫降於那霸機場。乘客與機組人員在逃生時，有3人受到輕傷。

「讀賣新聞」與富士新聞網（FNN）報導，全日空（ANA）與日本政府國土交通省（簡稱國交省）指出，這架班機23日晚間9時許起飛後，確認機身發生震動，系統顯示右側發動機的油溫上升，在關閉右側發動機後返航。

▲ 影片來源：youtube＠FNNプライムオンライン（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

這架飛機後來在晚間10時05分緊急降落後，停在滑行道上。乘客加機組人員158人接著透過逃生滑梯，疏散到飛機外，其中有3人在逃生時受傷，所幸傷勢輕微。

有乘客回憶，「當時發出咚的聲音，接著變成其他聲音，飛機微幅晃動，然後照明忽明忽滅。能活著回來真是太好了。途中有一段時間還覺得可能沒辦法活下來。」

其他乘客回想，「聲音一直『喀喀喀喀』地響，讓人覺得是不是要墜機。」

國交省已經依據航空法，認定這起事件為恐引發事故的「重大事件」。日本的運輸安全委員會將派航空事故調查官調查原因。

這架飛機當時因為趕不到福岡機場晚間10時前的宵禁時間，更改目的地為佐賀。這架飛機的機型為波音737-800型。

全日空表示，「引發顧客與相關人士的擔憂，我們深表歉意。將全面配合調查。」

精華 FAQ

  • 該班機原定從那霸飛往佐賀，起飛後機身出現震動，系統顯示右側發動機油溫上升，航空公司遂關閉發動機並返航，最後在那霸機場緊急降落。

  • 飛機緊急降落後停在滑行道上，機上158名乘客與機組人員改以逃生滑梯撤離到機外；過程中有3人受輕傷，但傷勢都屬輕微。

  • 國土交通省依航空法將此案認定為恐引發事故的「重大事件」，日本運輸安全委員會也將派航空事故調查官進一步釐清右側發動機失靈原因。

日本 波音

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