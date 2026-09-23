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日本人不結婚 愈來愈多婚禮公司找老外來辦婚禮

編譯易起宇／綜合外電
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隨著日本國內舉辦婚禮的人愈來愈少，婚禮公司正設法找外國情侶來日本舉辦婚禮。 美...
隨著日本國內舉辦婚禮的人愈來愈少，婚禮公司正設法找外國情侶來日本舉辦婚禮。 美聯社

從京都的傳統庭園到東京澀谷的繁忙十字路口，外國情侶在日本舉辦婚禮的人數正不斷增加，日本婚禮數量長年下滑，這被視為是復甦該國婚禮產業的動力。

日媒報導，2012年成立的婚禮顧問公司Nomad Weddings，原本為日本情侶籌劃在紐西蘭舉辦婚禮，但2023年擴大業務到為外國旅客在日本舉辦婚禮。

該公司創辦人James Hirata表示，「我們每天大約收到10件詢問，且今年的70場婚禮份額在6月前就全部訂滿」。該公司剛開始開闢這項服務時，每周只收到二、三件詢問。

Hirata並補充說，「日圓貶值確實帶來幫助，但這年頭要結婚的情侶，從小就玩任天堂和PlayStation的遊戲機，看日本動畫長大。日本在他們的人生中一直是個熟悉的存在」，「近年有關日本的資訊也更容易透過網路取得，尤其是社群媒體」。

美國情侶是該公司最大宗的外國顧客，其次是澳洲和英國。該公司也看過許多亞洲情侶跑來日本舉辦婚禮，包括香港、台灣、新加坡和菲律賓，也有情侶來自墨西哥和歐洲。

其他國家找不到的日式場景最受歡迎，像是京都的傳統庭園和北海道雪景。也有情侶選擇在東京澀谷知名的十字路口拍婚紗照。

去年訪日旅客首次超越4,000萬人，也有助日本的婚禮地點吸引更多注意。研究公司Future Market Insights表示，日本婚禮市場預計今年將達到20億美元，並在2036年擴大至43億美元。

由於日本國內婚禮長年呈現下滑趨勢，愈來愈多婚禮公司設法利用這些來自海外旅客的需求。

據厚生勞動省統計，日本舉行婚禮人數在1972年達到高峰，約110萬對，但2025年已腰斬至剩下約48.9萬對。一份2025年的政府調查也顯示，日本年輕人表達終身不想結婚的比率首次超過20%。

精華 FAQ

  • 主要原因包括日圓貶值讓成本更具吸引力，以及日本在年輕世代心中具有動漫、遊戲和旅遊記憶，此外社群媒體也讓日本婚禮場景更容易被看見。

  • 該公司表示每天約收到10件詢問，今年70場婚禮名額在6月前就全數訂滿；相比剛開始每周只有2、3件詢問，成長相當明顯。

  • 最受歡迎的是京都傳統庭園、北海道雪景等日本特色場景，也有人選擇在東京澀谷知名十字路口拍婚紗照，凸顯日本獨特的婚禮觀光魅力。

日本 紐西蘭 社群媒體

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