日本人不結婚 愈來愈多婚禮公司找老外來辦婚禮

隨著日本國內舉辦婚禮的人愈來愈少，婚禮公司正設法找外國情侶來日本舉辦婚禮。 美聯社

從京都的傳統庭園到東京澀谷的繁忙十字路口，外國情侶在日本 舉辦婚禮的人數正不斷增加，日本婚禮數量長年下滑，這被視為是復甦該國婚禮產業的動力。

日媒報導，2012年成立的婚禮顧問公司Nomad Weddings，原本為日本情侶籌劃在紐西蘭 舉辦婚禮，但2023年擴大業務到為外國旅客在日本舉辦婚禮。

該公司創辦人James Hirata表示，「我們每天大約收到10件詢問，且今年的70場婚禮份額在6月前就全部訂滿」。該公司剛開始開闢這項服務時，每周只收到二、三件詢問。

Hirata並補充說，「日圓貶值確實帶來幫助，但這年頭要結婚的情侶，從小就玩任天堂和PlayStation的遊戲機，看日本動畫長大。日本在他們的人生中一直是個熟悉的存在」，「近年有關日本的資訊也更容易透過網路取得，尤其是社群媒體 」。

美國情侶是該公司最大宗的外國顧客，其次是澳洲和英國。該公司也看過許多亞洲情侶跑來日本舉辦婚禮，包括香港、台灣、新加坡和菲律賓，也有情侶來自墨西哥和歐洲。

其他國家找不到的日式場景最受歡迎，像是京都的傳統庭園和北海道雪景。也有情侶選擇在東京澀谷知名的十字路口拍婚紗照。

去年訪日旅客首次超越4,000萬人，也有助日本的婚禮地點吸引更多注意。研究公司Future Market Insights表示，日本婚禮市場預計今年將達到20億美元，並在2036年擴大至43億美元。

由於日本國內婚禮長年呈現下滑趨勢，愈來愈多婚禮公司設法利用這些來自海外旅客的需求。

據厚生勞動省統計，日本舉行婚禮人數在1972年達到高峰，約110萬對，但2025年已腰斬至剩下約48.9萬對。一份2025年的政府調查也顯示，日本年輕人表達終身不想結婚的比率首次超過20%。