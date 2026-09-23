羅馬競技場發生22歲工人墜死意外 關閉配合調查

世界知名考古遺跡羅馬競技場，22日深夜發生重大工安意外，一名22歲工人墜落死亡。美聯社

世界知名考古遺跡羅馬競技場，昨天深夜發生重大工安意外，一名22歲工人墜落死亡。義大利 文化部長朱利（Alessandro Giuli）表達哀悼，並下令競技場23日關閉，以針對意外事故展開調查。

根據義大利訊使報（Il Messaggero）等多家媒體報導，莫瑞提（Andrea Moretti）是一名經驗豐富的高空作業工人，他昨天深夜正在為競技場安裝新的照明設備，卻從高達10公尺鷹架 墜落，救援人員立即趕到現場搶救，但莫瑞提仍不幸過世。

義大利總理梅洛尼 （Giorgia Meloni）向罹難者家人表示慰問與哀悼，強調這是一起令人難以接受的死亡事故。

義大利憲警與司法部門已針對事故展開調查，競技場原僅宣布關閉事故發生的第二層區域，不過義大利勞工聯盟（CGIL）發表聲明，要求徹查事故原因，「面對如此嚴重事件，僅關閉一個區域是不可接受的，世界上最著名的考古遺址必須立即停止所有工作。」

義大利文化部長朱利今天上午指示，關閉整個競技場配合調查。不過義大利勞工聯盟向文化部進一步表示，光是部長出面慰問家屬不夠，還必須立即檢視工人合約合法性、採購流程透明度、工期合理性，以及羅馬競技場是否遵循工地安全法規，風險評估文件是否嚴謹，確保文化場所工作人員的安全。

義大利勞工聯盟強調，「我們不能等悲劇發生才開始談預防，公共場所必須成為安全保障典範，而不是又一個因工期緊張、價格削減而毀掉生命的場所。人的生命高於一切建築工地。」