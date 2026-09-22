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歐盟同意妥協版制裁協議 將兩名俄富豪移出黑名單

中央社布魯塞爾22日綜合外電報導
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歐盟執委會總部。(歐新社)
歐盟執委會總部。(歐新社)

外交官員表示，歐洲聯盟（EU）國家今天達成一項妥協版協議，延長對俄羅斯的制裁，其中將把俄羅斯權貴尤斯馬諾夫（Alisher Usmanov）和弗里德曼（Mikhail Fridman）移出黑名單。

法新社報導，隨著最後期限逼近，外交官員表示，在連日激烈反對法國主導爭取豁免的努力後，拉脫維亞終於同意撤回其否決權。

烏克蘭今天強烈譴責歐盟將尤斯馬諾夫和弗里德曼移出俄羅斯制裁名單的舉動，批評這項決定「可恥」且「無正當理由」，並呼籲歐盟國家對這些大亨祭出「國家層級」的制裁。

烏克蘭外交部長西比哈（Andriy Sybiga）在社群媒體發文表示：「莫斯科正在慶祝，因為他們得到他們想要的：一種免受懲罰的感覺、對歐盟的羞辱，以及歐洲人的分裂。」

他說：「但我們還是有辦法破壞莫斯科的慶祝。我敦促所有歐盟成員國現在就宣布，他們將對這兩人實施各自的國家層級制裁。」

根據這項協議，歐盟針對俄烏戰爭而對約3000名其他個人和實體祭出的制裁延長了3年，名單還包括俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）。

擔任歐盟輪值主席國的愛爾蘭透過發言人表示：「這項妥協方案將使制裁機制延長36個月，直到2029年9月22日。這項決定也將機制涵蓋的某些個人從名單除名。」

在法國加入斯洛伐克的行列，要求將俄羅斯裔烏茲別克籍億萬富豪尤斯馬諾夫移出黑名單外後，歐盟國家便為此展開激烈的爭辯。

隨後，盧森堡趁著巴黎當局提出這項要求，堅稱如果解除對尤斯馬諾夫的制裁，那麼也應該一併解除對弗里德曼的制裁。

巴黎官員曾以「國家安全」疑慮為由，提出解除對尤斯馬諾夫制裁的要求，但拒絕公開說明細節。

布魯塞爾一名高階外交官員告訴法新社，巴黎方面解釋，這項要求與一項潛在的釋放囚犯協議有關，涉及多名遭關押於亞塞拜然的法國公民。

盧森堡敦促將弗里德曼移出黑名單。外交官員說，此舉正值他的資產因歐盟制裁遭凍結，因此向盧森堡提告並索賠150億歐元。

尤其是法國提出的這項要求，惹惱了其他歐盟成員國，他們主張因政治理由將人移出黑名單，將設下危險的先例。

一名要求匿名的歐盟外交官說：「這真的釋出一個訊號，讓人覺得你可以透過勒索，來讓自己移出名單。令人震驚的是，阻撓這一切的竟是法國。」

克里姆林宮趁著歐盟陷入僵局時表示，支持將尤斯馬諾夫與弗里德曼移出黑名單，並主張歐盟應該移除對「所有俄羅斯商人」的制裁。

精華 FAQ

  • 歐盟同意把針對俄烏戰爭的制裁延長36個月到2029年9月22日，但同時將尤斯馬諾夫與弗里德曼兩名俄羅斯富豪移出制裁名單。

  • 法國以國家安全與可能的囚犯交換安排為由，要求解除尤斯馬諾夫制裁；盧森堡則主張若放行他，也應一併解除弗里德曼制裁。

  • 烏克蘭稱此舉可恥且無正當理由，認為莫斯科正在慶祝，並呼籲所有歐盟成員國立即對這兩人各自祭出國家層級制裁。

歐盟 俄羅斯 烏克蘭

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