歐盟同意妥協版制裁協議 將兩名俄富豪移出黑名單

歐盟執委會總部。(歐新社)

外交官員表示，歐洲聯盟（EU）國家今天達成一項妥協版協議，延長對俄羅斯 的制裁，其中將把俄羅斯權貴尤斯馬諾夫（Alisher Usmanov）和弗里德曼（Mikhail Fridman）移出黑名單。

法新社報導，隨著最後期限逼近，外交官員表示，在連日激烈反對法國主導爭取豁免的努力後，拉脫維亞終於同意撤回其否決權。

烏克蘭 今天強烈譴責歐盟 將尤斯馬諾夫和弗里德曼移出俄羅斯制裁名單的舉動，批評這項決定「可恥」且「無正當理由」，並呼籲歐盟國家對這些大亨祭出「國家層級」的制裁。

烏克蘭外交部長西比哈（Andriy Sybiga）在社群媒體發文表示：「莫斯科正在慶祝，因為他們得到他們想要的：一種免受懲罰的感覺、對歐盟的羞辱，以及歐洲人的分裂。」

他說：「但我們還是有辦法破壞莫斯科的慶祝。我敦促所有歐盟成員國現在就宣布，他們將對這兩人實施各自的國家層級制裁。」

根據這項協議，歐盟針對俄烏戰爭而對約3000名其他個人和實體祭出的制裁延長了3年，名單還包括俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）。

擔任歐盟輪值主席國的愛爾蘭透過發言人表示：「這項妥協方案將使制裁機制延長36個月，直到2029年9月22日。這項決定也將機制涵蓋的某些個人從名單除名。」

在法國加入斯洛伐克的行列，要求將俄羅斯裔烏茲別克籍億萬富豪尤斯馬諾夫移出黑名單外後，歐盟國家便為此展開激烈的爭辯。

隨後，盧森堡趁著巴黎當局提出這項要求，堅稱如果解除對尤斯馬諾夫的制裁，那麼也應該一併解除對弗里德曼的制裁。

巴黎官員曾以「國家安全」疑慮為由，提出解除對尤斯馬諾夫制裁的要求，但拒絕公開說明細節。

布魯塞爾一名高階外交官員告訴法新社，巴黎方面解釋，這項要求與一項潛在的釋放囚犯協議有關，涉及多名遭關押於亞塞拜然的法國公民。

盧森堡敦促將弗里德曼移出黑名單。外交官員說，此舉正值他的資產因歐盟制裁遭凍結，因此向盧森堡提告並索賠150億歐元。

尤其是法國提出的這項要求，惹惱了其他歐盟成員國，他們主張因政治理由將人移出黑名單，將設下危險的先例。

一名要求匿名的歐盟外交官說：「這真的釋出一個訊號，讓人覺得你可以透過勒索，來讓自己移出名單。令人震驚的是，阻撓這一切的竟是法國。」

克里姆林宮趁著歐盟陷入僵局時表示，支持將尤斯馬諾夫與弗里德曼移出黑名單，並主張歐盟應該移除對「所有俄羅斯商人」的制裁。