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熱浪乾旱衝擊葡萄酒業 今年法國產量跌至70年新低

中央社巴黎21日綜合外電報導
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布根地是法國兩大葡萄酒產區之一。（美聯社檔案照）
布根地是法國兩大葡萄酒產區之一。（美聯社檔案照）

法國今年經歷其史上最炎熱的夏季和嚴重乾旱，導致舉世聞名的法國葡萄酒產業受重創。法國農業部已警告，今年全國葡萄酒產量可能連續第3年下降，跌到70年來最低點。

CNBC報導，法國兩大葡萄酒產區之一布根地（Burgundy）最大「特級園」（Grand Cru）酒莊路易拉圖爾（Maison Louis Latour）的執行長拉圖爾（Florent Latour）表示，他今年夏天都在祈禱降雨。

拉圖爾受訪時說：「我們感覺只差多一點雨，今年收成就會質量都很棒；但我們最後只能為了品質犧牲產量，讓收成大約減半。」

法國高等經濟與商業研究學院（INSEEC）教授卡德巴（Jean-Marie Cardebat）指出，2020年以來法國的葡萄酒產量除了2023年還可以，其他年份都相當慘澹。「我們逐漸意識到，如今法國沒有任何地區能免於熱浪衝擊。」

氣溫升高也意味得提前採收，為釀酒業者帶來重大物流挑戰。拉圖爾表示：「今年我們從8月14日開始採收，是拉圖爾酒莊歷來最早日期。…若以每10年來看，採收期中點持續較前個10年提前3天，換句話說，與1930年代相比，如今我們採收期提前了1個月。」

這些變化可能對法國的葡萄酒產業及整體經濟帶來顯著打擊。卡德巴說，12到15年前法國還是世界最大葡萄酒產國，如今義大利明顯居於領先地位；而今年的葡萄收成恐怕又會令法國跌到第3名位置，被西班牙超越，顯示法國葡萄產業「確實存在生產問題」。

他進一步警告，這意味法國本身和相關業者的收入，都可能遭受重大損失。

法國政府本月初已將今年國家經濟成長率預測由今年稍早發布的1%下修至0.5%，當中估計熱浪和乾旱造成成長率減少0.1個百分點。

除了氣候問題，法國葡萄酒莊還面臨生產成本愈來愈高。卡德巴表示，正當酒莊為了因應氣候變遷需要增加投資，但氣候越是不穩，酒莊的投資能力就越小，形成惡性循環，導致其資金目前已枯竭。

卡德巴指出，2019年至去年，法國倒閉的葡萄酒莊已翻3倍，今年情況恐怕會一樣糟糕。1150921

精華 FAQ

  • 因法國今年遭逢史上最炎熱夏季與嚴重乾旱，葡萄生長受阻，農業部已警告全國產量可能連3年下滑，跌至70年來最低點。

  • 路易拉圖爾酒莊表示，今年幾乎只差更多雨水就能兼顧品質與產量，但最後仍得為了品質犧牲產量，收成約減半，且採收時間也提前到8月14日。

  • 除了減產與提前採收，氣候不穩也推高投資與生產成本，削弱酒莊因應能力，形成惡性循環。專家警告法國酒莊倒閉數已翻3倍，收入與經濟都將受損。

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