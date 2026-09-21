我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美5大學城房價 對年輕購屋族最友善

川普突返華府 揚言要把伊朗炸掉⋯今日5件事

澳洲估2060年代人口將首度生不如死 經濟影響加劇

中央社雪梨21日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
澳洲將對正面臨人口老化、出生率下降及移民人數減少的澳洲經濟產生深遠影響。（路透）
澳洲將對正面臨人口老化、出生率下降及移民人數減少的澳洲經濟產生深遠影響。（路透）

澳洲政府今天預測，該國死亡人數將在2060年代首次超過出生人數；這項結構變化將對正面臨人口老化、出生率下降及移民人數減少的澳洲經濟產生深遠影響。

路透社報導，澳洲財政部今天發布的「代際報告」（Intergenerational Report）指出，人工智慧（AI）、地緣政治分裂、能源轉型、人口老化，以及經濟結構轉型至服務業，將是未來40年影響澳洲經濟前景的5大關鍵變革。

報告預測，隨著生育率下滑和淨海外移民（即入境移民減移出人口）持續下滑並逐漸趨穩，未來40年澳洲人口成長率將放緩至每年0.9%，低於過去40年平均1.4%的成長速度。

澳洲財政部長查默斯（Jim Chalmers）在演說中指出：「預計到2060年代，澳洲死亡人數將首度超越出生人數。」

他說：「85歲以上的澳洲人數至2066年將成長三倍，對醫療服務的需求也會進一步增加。」

澳洲數十年來仰賴移民來抵消低出生率，維持人口成長。不過，隨著移民增速放緩，澳洲正逐步走向日本、德國和韓國等許多已開發國家早已面臨的局面，即死亡人數已經超過出生人數。

精華 FAQ

  • 報告指出，澳洲將在2060年代首次出現死亡人數超過出生人數的情況，代表人口結構將從自然成長逐步轉向自然減少。

  • 澳洲財政部認為，AI、地緣政治分裂、能源轉型、人口老化，以及經濟轉向服務業，是未來40年影響經濟的5大變革。

  • 隨著生育率下降與移民減緩，澳洲人口成長將放慢，85歲以上人口到2066年預估增至3倍，醫療與長照需求也會明顯增加。

移民 澳洲

上一則

川普突返華府 揚言要把伊朗炸掉⋯今日5件事

下一則

英國孩子不敢上學 政府買機器人代上課…學生在家連線

延伸閱讀

澳洲限縮打工度假簽證後再出手 持學生簽想帶家人難了

澳洲限縮打工度假簽證後再出手 持學生簽想帶家人難了
澳洲將禁留學生配偶及子女陪讀

澳洲將禁留學生配偶及子女陪讀
逾期停留近7.7萬人 澳洲祭強制拘留盼達嚇阻效果

逾期停留近7.7萬人 澳洲祭強制拘留盼達嚇阻效果
少子化衝擊 日韓、歐洲拚生育也拚「少人化」轉型

少子化衝擊 日韓、歐洲拚生育也拚「少人化」轉型

熱門新聞

1997年9月6日，黛安娜王妃葬禮，菲立普親王（左起）、威廉王子、史賓塞、哈利王子與查理王儲在西敏寺外送別。（美聯社）

黛妃親弟憶5人步行送葬：查理想站C位 遭菲立普親王否決

2026-09-20 00:01
圖為梅根2019年9月25日在南非抱著兒子出席公開活動。(路透)

哈利、梅根因「安全考量」兒女返英才上學2天又轉學了

2026-09-14 18:56
已故英國黛安娜王妃。（路透）

黛妃死後 女王欲恢復她「殿下」頭銜 親弟拒絕：有什麼意義？

2026-09-18 20:05
「蒂爾卡約虎貓」特寫，這是目前已知唯一生活在保護性圈養環境中的該新物種個體。（Fernando Faciole／國家地理／路透）

百餘年來首次 人類發現新貓咪物種：這麼小一隻…

2026-09-18 14:35
泰國國王瓦吉拉隆功夫婦2024年訪問倫敦。（路透）

泰王夫婦出訪竟自己開飛機 雨中駕波音737 駕駛艙畫面曝光

2026-09-15 05:07
英國王后卡蜜拉（中）19日出席「王后讀書室」閱讀節。（美聯社）

黛妃親弟回憶錄爆料不斷 卡蜜拉稱書籍能「讓人生更美好」

2026-09-19 20:51

超人氣

更多 >
曾替章子怡、蕭薔化妝 他曝大咖女星「妝前妝後差很大」

曾替章子怡、蕭薔化妝 他曝大咖女星「妝前妝後差很大」
62歲尼可拉斯凱吉久違亮相 一頭灰白髮+濃密蓄鬍 網喊認不出

62歲尼可拉斯凱吉久違亮相 一頭灰白髮+濃密蓄鬍 網喊認不出
遇「我是無證移民 請幫我兌獎」82歲婦人被騙2500元

遇「我是無證移民 請幫我兌獎」82歲婦人被騙2500元
海關截獲1700磅中國貨物 「女式襯衫」竟藏醃豬肉

海關截獲1700磅中國貨物 「女式襯衫」竟藏醃豬肉
關之琳邁向64歲 億萬富豪為她暖壽 曝無濾鏡真實容貌

關之琳邁向64歲 億萬富豪為她暖壽 曝無濾鏡真實容貌