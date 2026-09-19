國旗響板煙火都見中國製⋯墨西哥獨立日意外掀美中口水戰

墨西哥獨立日意外成為美中外交交鋒的新戰場。墨西哥媒體日前報導，墨西哥慶祝獨立日使用的不少國旗、煙火及節慶裝飾其實來自中國。(新華社)

墨西哥 獨立日意外成為美中外交交鋒的新戰場。墨西哥媒體日前報導，墨西哥慶祝獨立日使用的不少國旗、煙火及節慶裝飾其實來自中國。美國駐墨西哥大使館 隨後引用相關報導，在社群平台以「墨西哥萬歲，中國製造」反諷，中國駐墨使館批評，美方藉墨西哥國慶攻擊中國是在挑撥離間，只會搬起石頭砸自己的腳。

9月15日，墨西哥媒體「N+」刊登報導，文中引用數據顯示，用於墨西哥國慶活動的許多裝飾品和用品，其實都來自國外。而替墨西哥製造塑膠國旗、響板、T恤、裝飾品，以及相當一部分煙火火藥的國家，就是中國。

報導提到，很多街頭攤位所販售的墨西哥國旗，每10件就有7件來源非法，也就是從中國等國家進口；進口煙火中，有98%來自中國；墨西哥本土煙火製造商，則必須與來自中國的進口產品競爭，而中國產品的成本通常較低。

同日，美國駐墨西哥大使館在社群媒體 X上發布貼文，引述上述報導，並以「墨西哥萬歲，中國製造」（Viva México, Made in China）為題，加上#中國生意、（#NegocioChino）、#壞生意（#BadBusiness）等標籤，帶有明顯的反諷意味。

該則引發部分網友反彈。有留言批評，美方「利用我們的國慶來對你們的競爭對手冷嘲熱諷，也有不少網友以川普「讓美國再次偉大」（MAGA）帽的產地反諷美方。不過沒有辦法確認這些留言是否都是來自墨西哥的網友。

目前沒有看到墨西哥方面對這則貼文有什麼反應，不過中國駐墨西哥大使館倒是火速表達強烈不滿和堅決反對。

中國駐墨西哥大使館18日在微信公眾號、X上以中文和英文發文表示，美國駐墨西哥大使館的做法是借機抹黑中墨經貿合作。一國使館不思道賀，反而拿節日大做文章、攻擊第三國。此舉有違最基本的外交禮儀，更缺乏對墨西哥人民起碼的尊重。

該文強調，中墨交易的歷史悠久，也象徵兩邊緊密的貿易聯繫正是全球化的生動體現。中墨合作沒有地緣算計，不針對第三方，也不應受到第三方干擾。

中國駐墨西哥大使館批評，美使館把駐在國的節日當作攻擊第三國的舞台和地緣博弈的籌碼，對別國指手畫腳，唯我獨尊的霸權心態暴露無遺。奉勸美國駐墨西哥使館，把精力多用在尊重駐在國、增進兩國人民友好上，而不是挑撥離間、搬弄是非。這樣的表演騙不了任何人，只會搬起石頭砸自己的腳。