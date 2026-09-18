葉門戰火延燒紅海 青年運動稱沙烏地一周空襲300次

青年運動士兵於 18 日在葉門沙那抗議沙烏地阿拉伯的示威活動中，站在一旁警戒。（歐新社）

葉門叛軍「青年運動」今天指出，沙烏地阿拉伯 在24小時內對其控制地區發動26次空襲、過去一週發動的空襲已達300次。目前，這個伊朗 在背後支持的激進組織正與政府軍發生衝突，使葉門沉寂已久的內戰再度升溫。

法新社報導，這場戰爭始於2014年，當時「青年運動」（Houthis）攻占葉門首都沙那（Sanaa）。戰事自2022年起大致陷入僵局，但在今年7月重新爆發。

自2015年起，沙烏地率領一個聯盟支持獲得國際承認的葉門政府。沙烏地軍事介入使戰爭進一步升高，導致這個貧困國家陷入全球最嚴重的人道危機之一。

已控制葉門大部分人口密集地區的「青年運動」本月發動閃電攻勢，企圖奪取整個紅海 （Red Sea）沿岸，進而取得對重要航道曼德海峽（Bab al-Mandab Strait）的控制權。

由於中東戰爭導致荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）關閉，沙烏地原本利用曼德海峽作為石油出口的替代航道。

海運追蹤公司Kpler數據顯示，自7月以來，經由曼德海峽運輸的沙烏地石油出口量已下降，不過過去一週仍有5艘已裝載貨物的船隻通過。

「青年運動」堅稱，曼德海峽航行仍然開放且自由，但沙烏地船隻除外。

聯合國今天指出，近期重新爆發的戰事已造成逾11.2萬人流離失所，另有近3000人渡海逃往吉布地，加劇當地原本已陷入困境人民所承受的苦難。

聯合國在2025年曾警告，葉門約有1700萬人面臨糧食不足問題，另有100多萬人處於極度飢餓狀態。