「我第1」iPhone18開賣爆插隊 男怒吼：新聞全是假的

圖為紐約曼哈頓第五大道蘋果店。（路透）

據紐約郵報報導，在蘋果（Apple ）新品上市時，想搶得「炫耀的資格」，可不是一件容易的事。

這名20歲男子提前數小時抵達澳洲 雪梨George Street的蘋果旗艦店，為的就是搶占隊伍最前排的位置。這間門市周五上午8點開門，比全球其他蘋果更早迎接首批顧客。

沒想到，當店門開啟、排隊人潮湧向入口時，一名男子竟從科利爾（Lachlan Collyer）身旁硬闖過去，搶走了他的排隊位置。這名男子隨後高舉手機，宣稱自己才是全球第一個買到全新iPhone 18 Pro和iPhone 18 Pro Max的人。

就在科利爾開心展示自己剛買到的iPhone 18 Pro，全新、格外醒目的「冰川冰藍」（Glacier Ice Blue）配色之際，這名插隊者卻衝向攝影機，高舉手中的新手機，大聲宣稱自己才是全球第一位買到這款新iPhone的消費者。

「我是第一個！我是第一個！所有他媽的新聞都是騙人的！」男子離開店面時激動地大喊。

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這場小插曲，也讓人一窺蘋果新品首發對部分消費者而言，究竟有多麼競爭激烈。

不過，科利爾對自己的「第一名」被搶走似乎並不在意。他向媒體表示，自己仍然非常興奮，能成為全球第一批拿到最新蘋果產品的消費者。

他說，「能夠拿到第一款由特納斯（John Ternus）推出的產品，真的令人非常興奮。而從科技層面來看，這是史上第一個、也是未來最後一個採用2奈米架構晶片組的產品。第一代產品今天正式推出，這真的令人非常興奮。」

「這充分說明蘋果未來的發展方向，以及他們正在如何規畫產品線。我迫不及待想看看未來15年蘋果會走向哪裡。」

盡管發生了這場小插曲，科利爾仍普遍被排隊民眾與蘋果工作人員視為真正第一位進入店內的顧客。

而他也不是唯一一個為了新品上市而提早到場的人。

26歲的迪曼（Mehak Dhiman）和24歲的錢德拉（Shav Chandra）早上6點便抵達店外等候，兩人在門市上午8點開門前一起吃了些早餐。當時，他們還在兩種配色之間猶豫不決：重新回歸的冰川藍，以及周五首度推出的勃根地紅（Burgundy）。

2026年9月18日，雪梨中央商業區的蘋果店開門迎客，工作人員打開店門，顧客陸續進入店內領取預訂的iPhone 18。

這兩名蘋果粉絲表示，他們對能成為全球最早排隊購買新款iPhone的消費者之一感到十分「興奮」。

迪曼說，「我們非常興奮，很期待能親眼看到它。」

錢德拉則表示，「我們特地提早來，就是想看看自己到底要選哪一種顏色…紅色很大膽，是全新的、很獨特；但冰川藍則是一種很漂亮的粉彩色。我們只是想親眼看看實機，確認它看起來到底怎麼樣。」

除了iPhone 18系列之外，店內顧客也獲得了蘋果另一款備受期待的新產品，iPhone Duo的首次體驗。

iPhone Duo是蘋果有史以來第一款摺疊式手機，目前仍處於正式上市前的預覽階段，預計於10月23日正式推出。

錢德拉說，「我們也很期待看到並試玩Duo。我們不會買，但當然很想看看實機、操作一下，親自體驗看看，看看大家到底為什麼這麼關注它。」