百餘年來首次 人類發現新貓咪物種：這麼小一隻…

「蒂爾卡約虎貓」特寫，這是目前已知唯一生活在保護性圈養環境中的該新物種個體。（Fernando Faciole／國家地理／路透）

科學家在《現代生物學》（Current Biology）期刊發表最新研究指出，玻利維亞發現了一種全新的「虎貓」物種，這是人類一個多世紀以來首次確認現存的貓科動物新物種。

綜合ABC News、新華國際等報導，這款小型野生貓科動物學名為 Leopardus tilcayo（當地稱為「蒂爾卡約虎貓」，tilcayo cat），棲息於玻利維亞的永加斯（Yungas）雲霧森林。牠的體重不超過1.4公斤（3磅），體長約46公分（18英吋），身材比一般的家貓還要小巧。

這項重大發現的契機相當偶然：一隻帶有豹斑的「幼貓」曾被當地家庭當成寵物 照顧了一年，直到人們意識到牠是野生動物後，才將牠送往 Senda Verde 野生動物庇護所。研究共同作者、國家地理探險家葆拉·諾加萊斯-阿斯卡倫斯（Paola Nogales Ascarrunz）受訪時表示：「我第一次見到牠時，牠真的非常瘦小，我簡直不敢相信牠是這麼小一隻。」

由國家地理探險家葆拉·諾加萊斯-阿斯卡倫斯領導研究並最新確認的新物種「蒂爾卡約虎貓」，1日在玻利維亞永加斯地區的 Senda Verde 野生動物庇護所走動。（Fernando Faciole／國家地理／路透）

與其他虎貓相比，蒂爾卡約虎貓擁有微微緊縮的小臉、小而圓的耳朵以及長鬍鬚，皮毛呈現淺棕色並分布著不規則的玫瑰紋。這種外觀特徵完全無法對應到過去任何已知虎貓的資料庫。

基因技術突破 揭開「隱存種」的演化

過去，行蹤隱密的虎貓一直被認為是單一的大型物種，且經常被誤認為是斑貓（oncillas）或長尾虎貓（margays）等相似的貓科動物。這類「隱存種」僅憑外表極難區分，但隨著基因檢測技術的進步，研究團隊得以直接比對DNA成分，無須再單純依賴外貌分類。

研究團隊分析了從南美洲多國採集的38份DNA樣本（包含8份博物館標本）。結果顯示，庇護所裡的貓與其他博物館標本屬於全新物種，並同時確定了虎貓家族中的另一個新亞種。基因資料顯示，蒂爾卡約虎貓大約在140萬年前就從虎貓的共同祖先中分化出來並完成獨立演化。

保育危機與未來展望

目前學界對該物種的分布範圍與生活習性所知甚少。除了從糞便樣本推測牠們可能以小型齧齒類動物為食外，庇護所中這隻10歲的雄性個體是目前唯一已知的人工圈養蒂爾卡約虎貓；其餘資料則多來自野外紅外線攝影機捕捉到的少量影像。

隨著虎貓被細分為多個獨立的狹域物種，國際自然保護聯盟（IUCN）也將其中部分物種列入易危名單。諾加萊斯-阿斯卡倫斯警告，該物種棲息的雲霧森林生態系正面臨嚴重的森林砍伐與失控野火威脅。

幸運的是，這項新發現已引發國際與玻利維亞當地的廣泛關注。諾加萊斯-阿斯卡倫斯樂觀地表示，大眾的注意力正從大型「雄偉」的猛獸轉向這些小巧且隱密的貓科動物。「我們總是在期待宏大的新發現，但有時這些奇蹟其實就在我們身邊。蒂爾卡約虎貓的出現，讓我們更有理由去守護這個美好的世界。」

國家地理探險家葆拉·諾加萊斯-阿斯卡倫斯（Paola Nogales Ascarrunz）領導研究並確認「蒂爾卡約虎貓」為新物種，圖為她於1日在玻利維亞永加斯地區的 Senda Verde 野生動物庇護所觀察這隻虎貓。(Fernando Faciole／國家地理／路透)