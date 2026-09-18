逾期停留近7.7萬人 澳洲祭強制拘留盼達嚇阻效果

澳洲外交部助理部長齊索斯威特（Matt Thistlethwaite）。（美聯社）

澳洲 外交部助理部長齊索斯威特今天表示，目前逾期停留的外籍人士已近7.7萬人，為改善這個狀況，未來將依移民 新制，對逾期停留者祭出拘留手段，盼藉此發揮嚇阻效果。

法新社報導，澳洲昨天公布移民改革方案，禁止外國學生在澳洲留學期間，攜帶伴侶與子女陪讀，尋求延長度假打工簽證 的背包客也將採抽籤制度，同時嚴加整頓逾期停留問題。

澳洲執政的工黨表示，收緊簽證規定不是為了因應極右翼「一國黨」（One Nation）崛起。一國黨今年主張大幅削減移民人數，已成為澳洲最受歡迎的政黨之一。

澳洲外交部助理部長齊索斯威特（Matt Thistlethwaite）今天表示，目前逾期停留者已增至7.7萬人，未來一旦逾期停留，將被移送至移民拘留所。

他接受News24電視台訪問時指出：「一旦消息傳開，『嘿，我的觀光簽證過期了幾週，結果被抓去移民拘留所待了幾週，那裡可不是什麼好地方，我現在要回家了』，這種消息一旦傳開，我們認為顯然就能發揮嚇阻效果，確保民眾遵守簽證規定。」

他並補充，沒有合法居留權的人士將面臨「後果」，並遭到遣返。

澳洲2015年修改相關政策，針對犯下特定刑事罪行者，強制取消永久居留簽證，此後澳洲各地的移民拘留所內，因刑事定罪等待遣返的人數持續攀升。

代表數千家小型觀光業者的澳洲觀光產業委員會（Australian Tourism Industry Council）執行長麥克勞（Erin McLeod）認為，揚言拘留遊客對澳洲的國際形象毫無助益，「甚至可能造成相當大的傷害，畢竟觀光業是澳洲經濟的重要支柱」。

澳洲難民理事會（Refugee Council of Australia）政策主任艾卡德（Rebecca Eckard）則表示，這項措施引發安全與法律層面的疑慮，「這項作法被包裝成是為了改變行為的懲罰性手段，但依澳洲移民法規定，並不允許採用懲罰性拘留」。