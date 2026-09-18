國際刑警組織執行史無前例行動 用AI人臉辨識指認百餘名恐怖嫌犯

國際刑警組織(INTERPOL)標誌。路透

國際刑警組織(INTERPOL)18日在新聞稿中表示，在一項史無前例的行動裡，成功透過人工智慧 (AI)的人臉辨識技術，指證百餘名恐怖份子嫌犯。成立於1923年的國際刑警組織是全球最大的國際警察組織，目前有196個會員國。

聲明中說，來自11個國家的24名專家組成研究團隊，分析從「聖戰戰士」( jihadist)組織發布內容取得的10萬8000筆臉部影像。經過設定的人工智慧代理(A.I. agents)以及先進的AI生成腳本首先剔除重複照片，把數量縮減到6362筆高畫質影像，然後把這些照片導入國際刑警組織的臉部辨識軟體展開比對。

名稱為「太陽二號行動」(Operation Shams II)的臉部辨識計畫，讓國際刑警組織幹員查出126名恐怖份子嫌犯身分。

國際刑警組織指出，比對結果提供了與嫌犯有關的大量情資，包括潛在地點與社交人際網絡。

國際刑警組織表示，臉部辨識計畫發現的線索同時用在參與國家的司法程序當中，其中一起案件有兩名外籍恐怖戰士(Foreign Terrorist Fighters)現已遭到拘留。

國際刑警組織反恐主任岡薩雷斯(María Carmen Muñoz González)表示，這些成果展現了結合國際執法與AI輔助分析能力所創造的價值。

參與計畫的國家包括象牙海岸、迦納、伊拉克、肯亞、馬來西亞、奈及利亞、菲律賓、卡達、塔吉克、突尼斯、烏茲別克。