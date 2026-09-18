我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

空服人員入住旅館 會先花90秒做這6件事

華許升息為何川普反而力挺？「Fed傳聲筒」揭密

國際刑警組織執行史無前例行動 用AI人臉辨識指認百餘名恐怖嫌犯

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
國際刑警組織(INTERPOL)標誌。路透
國際刑警組織(INTERPOL)標誌。路透

國際刑警組織(INTERPOL)18日在新聞稿中表示，在一項史無前例的行動裡，成功透過人工智慧(AI)的人臉辨識技術，指證百餘名恐怖份子嫌犯。成立於1923年的國際刑警組織是全球最大的國際警察組織，目前有196個會員國。

聲明中說，來自11個國家的24名專家組成研究團隊，分析從「聖戰戰士」( jihadist)組織發布內容取得的10萬8000筆臉部影像。經過設定的人工智慧代理(A.I. agents)以及先進的AI生成腳本首先剔除重複照片，把數量縮減到6362筆高畫質影像，然後把這些照片導入國際刑警組織的臉部辨識軟體展開比對。

名稱為「太陽二號行動」(Operation Shams II)的臉部辨識計畫，讓國際刑警組織幹員查出126名恐怖份子嫌犯身分。

國際刑警組織指出，比對結果提供了與嫌犯有關的大量情資，包括潛在地點與社交人際網絡。

國際刑警組織表示，臉部辨識計畫發現的線索同時用在參與國家的司法程序當中，其中一起案件有兩名外籍恐怖戰士(Foreign Terrorist Fighters)現已遭到拘留。

國際刑警組織反恐主任岡薩雷斯(María Carmen Muñoz González)表示，這些成果展現了結合國際執法與AI輔助分析能力所創造的價值。

參與計畫的國家包括象牙海岸、迦納、伊拉克、肯亞、馬來西亞、奈及利亞、菲律賓、卡達、塔吉克、突尼斯、烏茲別克。

精華 FAQ

  • 這次行動成功從大量影像中辨識出126名恐怖份子嫌犯，並提供其可能地點與社交網絡等情資，顯示AI可大幅提升跨國反恐偵查效率。

  • 研究團隊先分析10萬8000筆臉部影像，再以AI代理與生成腳本刪除重複照片，將資料縮減為6362筆高畫質影像，最後送入國際刑警的系統比對。

  • 參與國包括象牙海岸、迦納、伊拉克、肯亞、馬來西亞、奈及利亞、菲律賓、卡達、塔吉克、突尼斯與烏茲別克，共11個國家共同執行。

人工智慧

上一則

菲律賓中學槍響釀3死8傷 6月來第3起致命校園槍擊案

下一則

美伊戰爭推升燃料價格 法國將召開G7能源會議

延伸閱讀

谷歌：中國把AI放在竊取網路上運作以躲避偵測

谷歌：中國把AI放在竊取網路上運作以躲避偵測
Anthropic阻截中俄惡意使用Claude 涉竊技術、助開發武器

Anthropic阻截中俄惡意使用Claude 涉竊技術、助開發武器
舊金山嚴打零售竊盜 半年逮844人增27%、追回逾41萬元贓物

舊金山嚴打零售竊盜 半年逮844人增27%、追回逾41萬元贓物
「冬城獵兇」開播…萬茜、王陽化身刑警聯手追兇 余文樂罕挑戰大反派

「冬城獵兇」開播…萬茜、王陽化身刑警聯手追兇 余文樂罕挑戰大反派

熱門新聞

圖為梅根2019年9月25日在南非抱著兒子出席公開活動。(路透)

哈利、梅根因「安全考量」兒女返英才上學2天又轉學了

2026-09-14 18:56
泰國國王瓦吉拉隆功夫婦2024年訪問倫敦。（路透）

泰王夫婦出訪竟自己開飛機 雨中駕波音737 駕駛艙畫面曝光

2026-09-15 05:07
英國哈利王子與妻子梅根2022年6月在英國倫敦出席已故女王伊麗莎白二世登基白金禧年慶祝活動。(路透)

哈利一家返英 梅根首曬影片 7歲兒「英國腔」成亮點

2026-09-13 21:08
倫敦杜莎夫人蠟像館，哈利王子與梅根的蠟像擺放著行李箱，象徵「回家了」。(路透)

英版「周六夜現場」嘲諷哈梅 查理問：Netflix的錢花光了？

2026-09-12 23:50
美國海軍第5艦隊駐紮的巴林基地2月28日遭伊朗攻擊竄出大量濃煙。（路透）

短期回不去 重要後勤樞紐巴林基地受損 美代理海軍部長：伊朗炸得一塌糊塗

2026-09-11 07:10
圖為哈利王子（中）和哥哥威廉王子（右）在2016年12月19日合影照片，左為凱特王妃。（路透）

哈利攜妻兒見英王 威廉缺席打高爾夫 冷處理兄弟關係

2026-09-10 23:05

超人氣

更多 >
用三年氣炸鍋退貨好市多 她鼓勵「最大利用會員資格」

用三年氣炸鍋退貨好市多 她鼓勵「最大利用會員資格」
風吹樹葉落鄰居家 華人被舉報才知HOA「管超寬」

風吹樹葉落鄰居家 華人被舉報才知HOA「管超寬」
佛州母與兒亂倫 偷歡「百次」綠帽夫一臉懵：婚姻很幸福

佛州母與兒亂倫 偷歡「百次」綠帽夫一臉懵：婚姻很幸福
當年拜登 如今川普…從汽油到肉「我幹的」貼紙抗議高價

當年拜登 如今川普…從汽油到肉「我幹的」貼紙抗議高價
入籍多年也被查 新科技助移民局翻舊紀錄 哪些人易被盯？

入籍多年也被查 新科技助移民局翻舊紀錄 哪些人易被盯？