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菲律賓中學槍響釀3死8傷 6月來第3起致命校園槍擊案

中央社馬尼拉18日綜合外電報導
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菲國教育部關切班加國立中學（Banga National High School...
菲國教育部關切班加國立中學（Banga National High School）發生的槍擊事件。（歐新社）

菲律賓南部一所中學今天發生槍擊案，一名16歲槍手開槍射殺2名學生，並造成另外8人受傷，據報槍手隨後自戕。這是菲律賓自今年6月以來發生的第3起致命校園槍擊事件。

2名死者是南部民答那峨島南可塔巴托省（South Cotabato）班加鎮（Banga）一所學校的14歲學生。

班加鎮長巴蘭西亞（Albert Palencia）告訴英國廣播公司（BBC），受傷的8人中，4人情況危急。

菲國教育部關切班加國立中學（Banga National High School）今天下午發生的槍擊事件，並發表聲明說：「我們呼籲大家保持冷靜，在當局持續調查之際，切勿分享未經證實的訊息。」

巴蘭西亞告訴路透社，槍手今天午餐時曾敦促朋友回家，「因為午餐後，（他）將執行（他的）計畫」。

巴蘭西亞說：「他的朋友笑了，因為槍手平時是個愛開玩笑的人。午餐後，他開始向學生開槍，在擊中10名學生後，開槍自戕。」

災害管理當局發表聲明說，由於這起校園槍擊事件，班加鎮各級學校暫時停課。

菲律賓紅十字會（Red Cross）表示，當地時間下午2時獲報這起槍擊事件，並出動一輛載有4名急救人員的救護車前往馳援。當地媒體報導，警方目前正在現場調查這起槍擊案。

南可塔巴托省省長塔瑪約（Reynaldo Tamayo）今天呼籲擁槍成年人「負責任地保管槍枝」，並確保未成年人無法取得槍枝。

他告訴路透社：「我們不能指望少數維安人員來監控數千名學生。我們需要共同努力，否則這對我們來說將非常難以解決。」

精華 FAQ

  • 事件發生在南可塔巴托省班加鎮一所中學，造成2名14歲學生死亡、8人受傷，其中4人傷勢危急。報導並指出，槍手疑似在開槍後自戕，整起事件引發當地高度震驚。

  • 班加鎮長表示，槍手午餐時曾要朋友回家，稱自己午餐後會執行計畫，隨後便向學生開槍。地方官員與警方正在現場調查，教育部也呼籲外界保持冷靜，勿散播未證實訊息。

  • 由於校園槍擊事件，班加鎮各級學校已暫時停課，紅十字會也派出救護車前往支援。南可塔巴托省省長則呼籲擁槍成年人妥善保管槍枝，避免未成年人取得武器。

槍擊 教育部

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