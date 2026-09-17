法蘭克福機場爆瘧疾病例 員工及附近居民8人感染3死

德國 衛生官員今天表示，法蘭克福（Frankfurt）又出現一起瘧疾死亡及另一起感染個案，兩人均住在機場附近，成為近期與法蘭克福機場相關的最新瘧疾案例。

法新社報導，這兩起案例使得自8月底以來法蘭克福周邊的瘧疾感染個案增至8起，其中3人死亡。根據法蘭克福衛生局，住在機場附近的這兩人可能是被跟隨航班抵達的蚊子叮咬而感染。

上月底，法蘭克福機場有6名員工感染瘧疾，其中2人病逝。

衛生當局在聲明中表示，今天通報的兩例新病例，感染者「雖不曾前往瘧疾流行區，也沒在機場工作」，但都住在施萬海姆區（Schwanheim）緊鄰法蘭克福機場的地帶。

根據這份聲明：「進入本週以來，公共衛生部門未接獲其他瘧疾新病例通報。」

瘧疾在德國極為罕見，因此易造成診斷延誤，增加重症風險。衛生當局呼籲醫師，「病患若出現不明原因發燒，即使不曾前往瘧疾流行地區，也應考量瘧疾的可能性」，尤其是住在機場附近的人或機場員工。

瘧疾是一種由瘧蚊傳播的寄生蟲傳染病，症狀包括頭痛、噁心、高燒與發冷。

法蘭克福市衛生局指出，瘧疾「不會以人傳人方式傳染」。

瘧疾每年導致數十萬人死亡，主要集中在撒哈拉以南非洲（Sub-Saharan Africa）。患者若及早接受治療，通常可完全康復。

根據德國公共衛生機構羅伯特‧科赫研究所（RKI）資料，德國上次通報「機場瘧疾」病例發生在2023年。