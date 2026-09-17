我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

自認聰明絕不會被騙？專家：不是預期中的來電一律拒接

F-16戰機在密西根意外墜毀 飛行員成功彈射逃生

法蘭克福機場爆瘧疾病例 員工及附近居民8人感染3死

中央社法蘭克福17日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

德國衛生官員今天表示，法蘭克福（Frankfurt）又出現一起瘧疾死亡及另一起感染個案，兩人均住在機場附近，成為近期與法蘭克福機場相關的最新瘧疾案例。

法新社報導，這兩起案例使得自8月底以來法蘭克福周邊的瘧疾感染個案增至8起，其中3人死亡。根據法蘭克福衛生局，住在機場附近的這兩人可能是被跟隨航班抵達的蚊子叮咬而感染。

上月底，法蘭克福機場有6名員工感染瘧疾，其中2人病逝。

衛生當局在聲明中表示，今天通報的兩例新病例，感染者「雖不曾前往瘧疾流行區，也沒在機場工作」，但都住在施萬海姆區（Schwanheim）緊鄰法蘭克福機場的地帶。

根據這份聲明：「進入本週以來，公共衛生部門未接獲其他瘧疾新病例通報。」

瘧疾在德國極為罕見，因此易造成診斷延誤，增加重症風險。衛生當局呼籲醫師，「病患若出現不明原因發燒，即使不曾前往瘧疾流行地區，也應考量瘧疾的可能性」，尤其是住在機場附近的人或機場員工。

瘧疾是一種由瘧蚊傳播的寄生蟲傳染病，症狀包括頭痛、噁心、高燒與發冷。

法蘭克福市衛生局指出，瘧疾「不會以人傳人方式傳染」。

瘧疾每年導致數十萬人死亡，主要集中在撒哈拉以南非洲（Sub-Saharan Africa）。患者若及早接受治療，通常可完全康復。

根據德國公共衛生機構羅伯特‧科赫研究所（RKI）資料，德國上次通報「機場瘧疾」病例發生在2023年。

精華 FAQ

  • 德國衛生官員通報，法蘭克福機場附近新增2例瘧疾，其中1人死亡。兩名感染者都住在緊鄰機場的施萬海姆區，且都未前往瘧疾流行地區，也沒有在機場工作。

  • 根據報導，自8月底以來，法蘭克福周邊已累計8人感染瘧疾，其中3人死亡。上月底先有6名機場員工感染，當中2人病逝，最新2例則是住在機場附近的居民。

  • 當局懷疑可能是隨航班抵達的蚊子叮咬所致，並提醒瘧疾在德國非常罕見，容易被延誤診斷。醫師若遇到不明發燒患者，即使沒有旅遊史，也應考慮瘧疾。

德國

上一則

英王警告錯用AI恐有存亡危機 黃仁勳籲業界負責樂觀

下一則

俄羅斯國會選舉18日登場 普亭陣營幾乎篤定勝選

延伸閱讀

紐約生存手冊╱新冠住院人數回升 籲接種疫苗

紐約生存手冊╱新冠住院人數回升 籲接種疫苗
疑打針缺失新北診所爆C肝群聚11人感染 鄰近藥局曝內情：早晚會出事

疑打針缺失新北診所爆C肝群聚11人感染 鄰近藥局曝內情：早晚會出事
打針缺失？板橋診所爆C肝群聚釀11人感染 召回1118人檢驗

打針缺失？板橋診所爆C肝群聚釀11人感染 召回1118人檢驗
華州沙門氏菌疫情 青花椰苗疑感染源

華州沙門氏菌疫情 青花椰苗疑感染源

熱門新聞

圖為梅根2019年9月25日在南非抱著兒子出席公開活動。(路透)

哈利、梅根因「安全考量」兒女返英才上學2天又轉學了

2026-09-14 18:56
圖為哈利王子（中）和哥哥威廉王子（右）在2016年12月19日合影照片，左為凱特王妃。（路透）

哈利攜妻兒見英王 威廉缺席打高爾夫 冷處理兄弟關係

2026-09-10 23:05
美國海軍第5艦隊駐紮的巴林基地2月28日遭伊朗攻擊竄出大量濃煙。（路透）

短期回不去 重要後勤樞紐巴林基地受損 美代理海軍部長：伊朗炸得一塌糊塗

2026-09-11 07:10
泰國國王瓦吉拉隆功夫婦2024年訪問倫敦。（路透）

泰王夫婦出訪竟自己開飛機 雨中駕波音737 駕駛艙畫面曝光

2026-09-15 05:07
英國哈利王子與妻子梅根2022年6月在英國倫敦出席已故女王伊麗莎白二世登基白金禧年慶祝活動。(路透)

哈利一家返英 梅根首曬影片 7歲兒「英國腔」成亮點

2026-09-13 21:08
倫敦杜莎夫人蠟像館，哈利王子與梅根的蠟像擺放著行李箱，象徵「回家了」。(路透)

英版「周六夜現場」嘲諷哈梅 查理問：Netflix的錢花光了？

2026-09-12 23:50

超人氣

更多 >
南瓜別只會煮湯 紅茶入鍋熬煮香甜高級感

南瓜別只會煮湯 紅茶入鍋熬煮香甜高級感
用三年氣炸鍋退貨好市多 她鼓勵「最大利用會員資格」

用三年氣炸鍋退貨好市多 她鼓勵「最大利用會員資格」
郵輪看病貴？華人就診完 當場付1.7萬元

郵輪看病貴？華人就診完 當場付1.7萬元
近十年450萬人從美墨邊境入境 中國移民多落腳紐約洛杉磯

近十年450萬人從美墨邊境入境 中國移民多落腳紐約洛杉磯
小心被扒手盯上「自助旅行6習慣」一看就知道你是觀光客

小心被扒手盯上「自助旅行6習慣」一看就知道你是觀光客